Forman capacidades en Las Tunas para crear redes de apoyo a víctimas de violencia

Las Tunas.- Por la comunidad tunera de San José comenzó un ciclo de talleres dirigidos a la formación de capacidades para acompañar a mujeres en la creación de redes de apoyo a víctimas de violencia, como parte del proyecto No Más: Prevención y Respuesta a la Violencia Contra las Mujeres en Cuba.

El grupo tiene alrededor de 20 participantes artesanas, amas de casa, profesoras y jubiladas unidas para compartir y construir saberes y desaprender mitos y estereotipos anclados en patrones patriarcales.

La máster Liliana Gómez Ramos, del equipo de trabajo del Proyecto Municipal de Prevención y Atención a la Violencia, refirió que la pretensión es crear un nicho para fortalecer la solidaridad y construir, desde las potencialidades de la comunidad, acciones específicas que ayuden a prevenir y acompañar a salir de los ciclos de la violencia.

“Para ese fin se escogió San José, localidad tunera con amplia tradición de trabajo comunitario y prevalencia de un universo femenino diverso sensibilizado e interesado en la temática”.

Concienciar sobre qué es la violencia, sobre todo hacia las mujeres, las más afectadas según las estadísticas, es el propósito esencial de los encuentros que también se realizan en otros escenarios tuneros.

En uno de los más recientes, efectuado en la División de la Empresa de Telecomunicaciones, se resaltó la importancia de transmitir conocimientos y acometer acciones para hacer frente a este mal.

Gómez Ramos explicó que el objetivo es promover que las personas conozcan las vías para denunciar y ser acompañadas en el proceso a través de las consejerías y servicios de la Federación de Mujeres Cubanas.

Desde estos encuentros en Las Tunas se llama a que el mensaje de cero tolerancia a la violencia de género, llegue las instituciones y las familias contribuyendo a reducir las alarmantes señales de un problema que escala en Cuba.