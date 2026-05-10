Las madres de Radio Victoria entre ondas y abrazos

Las Tunas.- Las madres de Radio Victoria llevan corazones que laten en cada hogar tunero, porque transmiten imágenes creadas con el sonido de quienes saben que la familia y este medio de comunicación forman un todo, cuyo verdadero protagonista es el amor.

En las oficinas y pasillos de la casa común de todos los tuneros, crecieron generaciones de niños y niñas descendientes de las féminas radialistas. De ello pueden dar fe los hijos de las hermanas Rosa y Clara Velázquez, de Edelmis Cruz, Maira Castro, Mirtha Baldoquín, Laraine Ortiz, Marthica Salazar, Idania Torres, Tania Ramírez, Miriam Vega, Marisol Moreno Aureoles, Estrella Pérez, Maritza Durañona, Florinda González y de tantas otras, imposibles de mencionar en su totalidad.

En un día tan especial como el de hoy, les invito a conocer a algunas de estas madres e hijos, actuales protagonistas del quehacer radial. Muchas de ellas comparten la misma vocación de amor y resiliencia con sus herederos.

Gracias a las madres de la emisora provincial, la radio es un espacio vivo que informa, acompaña e inspira.

¡Felicidades!

/lrc/