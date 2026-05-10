Las Tunas

Las madres de Radio Victoria entre ondas y abrazos

Aliuska Barrios Leyva 2 visitas
Las madres de Radio Victoria entre ondas y abrazos
De izquierda a derecha Xiomara Mercantete Rodríguez, especialista de programas de radio; Maura Peña Machado, llamada por varios oyentes La Voz de Oro de Radio Victoria; María Elena Fernández Rojas, experimentada realizadora radial con más de 35 años en el medio; Moraima Fernández, asistente de programas y Enma Márquez, fiel colaboradora de esta planta radial.

Las Tunas.- Las madres de Radio Victoria llevan corazones que laten en cada hogar tunero, porque transmiten imágenes creadas con el sonido de quienes saben que la familia y este medio de comunicación forman un todo, cuyo verdadero protagonista es el amor.

En las oficinas y pasillos de la casa común de todos los tuneros, crecieron generaciones de niños y niñas descendientes de las féminas radialistas. De ello pueden dar fe los hijos de las hermanas Rosa y Clara Velázquez, de Edelmis Cruz, Maira Castro, Mirtha Baldoquín, Laraine Ortiz, Marthica Salazar, Idania Torres, Tania Ramírez, Miriam Vega, Marisol Moreno Aureoles, Estrella Pérez, Maritza Durañona, Florinda González y de tantas otras, imposibles de mencionar en su totalidad.

En un día tan especial como el de hoy, les invito a conocer a algunas de estas madres e hijos, actuales protagonistas del quehacer radial. Muchas de ellas comparten la misma vocación de amor y resiliencia con sus herederos.

Familia Rivera Cubelo. De derecha a izquierda Luisa Elena Rivera Cubelo, jefa del grupo de la web Tiempo21 y directora de programas como la revista beisbolera Doble Play. Vivian Cubelo, la mamá de Luisa y de Lesbia, la siguiente en la foto y quien se desempeña como jefa del grupo de comunicación y asesora de programas. A su lado se ubica Evelyn Charité, su hija y la periodista más joven de la emisora. Andy Daniel Oro es director de programas, especialista que atiende la seguridad informática y el retoño de Luisa. Al extremo izquierdo está Claudia Escalante, una de las muchachas del equipo de comunicación, excelente escritora de programas de radio y novia de Andy.
Yulia Márquez Pérez, directora de programas de radio y especialista de cuadros, junto a su hijo Francers Josué, uno de los prometedores talentos del béisbol tunero.
Sandra es la mamá de Gretel Yanet Tamayo Velázquez, una de las periodistas más prestigiosas y queridas del gremio, jefa del grupo de deportes de la radio, directora de programas, reportera en cuatro eventos internacionales y la más fiel seguidora del equipo Los Leñadores.
Arianna Garcés Hernández, técnica en gestión económica, junto a su hija Gabriela Peña, quien inició como locutora infantil y más tarde se convirtió en periodista y escritora de programas radiales.
Periodista Esnilda Romero Mañas junto a su sobrina Flavia Dalé Medina. En esta relación se cumple el refrán: Quien no tiene hijos, siempre encuentra sobrinos que alegran su casa.
Diamely López Hernández, la técnica en uso racional de la energía y su hijo Erick Antonio Rivas.
Amanda y Jose Alberto Utra son los hijos de Ada Cristina Higuera Tur, una de las personas más queridas en Radio Victoria, formadora de varias generaciones de periodistas, directora y asesora de programas.
Dylan Bofill es el pequeño tesoro de lo locutora Yerlanis Batista Rosabal quien a pesar de su juventud, domina todas las especialidades de la radio, incluida el periodismo.
Arianna Cedeño Muñagorris junto a sus hijos Ana Esther  y John Branly Patiño. Arianna es epecialista de música y directora de programas, mientras sus retoños son locutores de programas infantiles.

Gracias a las madres de la emisora provincial, la radio es un espacio vivo que informa, acompaña e inspira.

¡Felicidades!

/lrc/

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