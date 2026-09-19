Hipólito Infante Peña: el hombre que devolvió el balón a Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Hay hombres que pasan por el deporte y hay hombres que dejan huella. Hipólito Infante Peña, conocido cariñosamente como Polo o Polito, pertenece a la segunda categoría. En su cumpleaños, este 19 de septiembre, la comunidad deportiva de Puerto Padre reconoce a quien ha sido artífice de un renacer del baloncesto y promotor incansable de múltiples iniciativas que hoy disfrutan niños, jóvenes y adultos.

El rescate de una pasión

La historia del baloncesto puertopadrense tiene en Infante Peña a uno de sus principales protagonistas contemporáneos. Junto a Elías Antonio Llody Ávila, profesor de la carrera de Cultura Física del Centro Universitario Municipal, creó el Proyecto Puerto Basket, una iniciativa que no solo rescató la emblemática cancha de La Anacahuita, sino que devolvió a la práctica masiva un deporte que parecía relegado.

Gracias a su gestión, La Anacahuita volvió a llenarse de aficionados y el baloncesto inter barrio renació con una fuerza que hoy se traduce en torneos de alto nivel competitivo y una comunidad que vibra con cada partido.

Polo 3×3: el torneo que mira al mar

Su más reciente creación es el Polo 3×3, un torneo de baloncesto que se disputa en el malecón de la Villa Azul, con el mar como telón de fondo. La iniciativa ha sumado a decenas de jugadores y ha convertido el paseo marítimo en una cancha improvisada donde el deporte se mezcla con el paisaje.

El torneo lleva su nombre como homenaje a quien ha hecho de la promoción deportiva una misión de vida.

Personalidades que llegaron gracias a su gestión

El prestigio alcanzado por el baloncesto local ha permitido que figuras de talla nacional e internacional hayan visitado Puerto Padre. Gracias a la gestión de Infante Peña, personalidades como Yoan Luis Haití, leyenda del baloncesto cubano; Tomás García, máximo anotador histórico del torneo inter barrial; y Alejandro Gómez, líder ofensivo del tricampeón Veteranos, han llegado a la ciudad para compartir su talento y experiencia.

Uno de los momentos más recordados fue el encuentro entre Veteranos del baloncesto de Holguín y Puerto Padre, desarrollado el 31 de mayo en el Ateneo Deportivo de la ciudad de los parques, un evento que reunió a generaciones y fortaleció los lazos entre ambos territorios.

El Bodegón y el Salón Polodeportivo

Pero su labor no se limita al baloncesto. En su restaurante El Bodegón, fundó para el Mundial de Fútbol 2026 el Salón Polodeportivo, un espacio donde los puertopadrenses pudieron disfrutar de todos los partidos, convirtiéndose en una propuesta de recreación ante las dificultades de electricidad y señal de televisión en Cuba.

El lugar se ha convertido en punto de encuentro para los amantes del deporte que allí comparten la pasión por el fútbol y otras disciplinas.

El fútbol también cuenta

Infante Peña es de los activistas y jugadores de las Copas de Fútbol en la cancha de la secundaria básica José Maceo. Entre los torneos que tienen su sello se recuerda con agrado la Copa Juan Carlos Cera in memoriam, que reunió a equipos de toda la comunidad.

Sus incursiones más recientes en las Copas de Fútbol lo tienen como integrante del equipo del Policlínico, el actual campeón, demostrando que su amor por el deporte no distingue disciplinas ni edades.

Un legado que crece

A sus años, Hipólito Infante Peña no se detiene. Sigue organizando, gestionando y promoviendo. Sigue creyendo que el deporte es una herramienta de cambio social y una vía para la recreación sana de niños y jóvenes.

Hoy, en su cumpleaños, la familia deportiva de Puerto Padre le dice gracias por el baloncesto, por el fútbol, por los espacios recuperados, por las personalidades que llegaron, por las risas compartidas y por las canchas llenas.

¡Feliz cumpleaños, Polo! Que cumpla muchos más, siempre con un balón en las manos y una comunidad a su alrededor.

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