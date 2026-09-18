Convoca la FEU en Las Tunas al Taller Estrés y Ansiedad en el entorno universitario

Convoca la FEU en Las Tunas al Taller Estrés y Ansiedad en el entorno universitario

Las Tunas.- Emanada como una de las preocupaciones del Taller La FEU por una Universidad Saludable, el centro de altos estudios de las Ciencias Médicas de Las Tunas convoca al espacio virtual Estrés y Ansiedad en el entorno universitario, que se realizará el venidero 15 de octubre.

En esta oportunidad el coordinador del Taller, Alejandro Santiesteban Hechavarría, responsable del área de Comunicación en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), explicó que «el evento está diseñado para el intercambio activo, la reflexión y la aprehensión de conocimientos, además de ofrecer herramientas que contribuyan al bienestar emocional».

Explicó en ese orden «que tienen la posibilidad de compartir las experiencias estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad de forma virtual, vía whatsapp.

«Actualmente la FEU extiende la prevención de salud al entorno educativo mediante charlas, intervenciones y otras actividades que denotan el proceso transformador de la organización», apuntó Santiesteban Hechavarría.

Agregó que «durante el actual calendario la organización que agrupa a los futuros profesionales de la Salud Pública del territorio, crea nuevos espacios para el diálogo interactivo con el propósito de profundizar en elementos indispensables para consolidar una universidad saludable».

Para un mejor funcionamiento orgánico de la FEU -destacó- Los jóvenes se proyectan hacia la transformación de su entorno mediante el impacto del accionar desde su perfil de formación y el perfeccionamiento continuo de los programas de estudios, con el propósito de afianzar valores que identifican al personal de la Salud.

/abl/