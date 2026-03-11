Cuba se despide del Clásico tras caer ante Canadá  

Las Tunas.- La selección cubana de béisbol sufrió un duro revés al caer 7×2 frente a Canadá en el estadio Hiram Bithorn, resultado que sepultó sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del VI Clásico Mundial.

El equipo cubano no logró mantener la consistencia necesaria y terminó pagando caro sus errores en una tarde complicada.

El duelo comenzó con tensión desde los primeros capítulos. Los canadienses abrieron el marcador ante los envíos de Liván Moinelo en el tercer inning gracias a un elevado de sacrificio de Owen Caissie, acción precedida por un passed ball del receptor Andry Pérez. Esa jugada marcó el rumbo del partido.

Moinelo tuvo una labor aceptable al trabajar durante tres entradas y dos tercios, con cuatro ponches y apenas una carrera permitida. Sin embargo, su relevo Yariel Rodríguez no contó con respaldo defensivo y terminó cargando con cuatro anotaciones, dos de ellas sucias, que inclinaron la balanza a favor de los norteños.

La ofensiva canadiense explotó en el quinto y sexto episodios. Un cuadrangular de Abraham Toro, un doble impulsor de Bo Naylor y un sencillo de dos carreras de Otto López ampliaron la ventaja. En ese tramo, un error de Yiddi Cappé y una interferencia de Andry Pérez complicaron aún más el panorama para Cuba.

Cal Quantrill se acreditó la victoria tras recorrer cinco entradas con autoridad, mientras que los relevistas Indigo Díaz, Adam Macko, James Paxton y Eric Cersntola se encargaron de mantener a raya los bates cubanos.

Cuba apenas pudo fabricar dos carreras, una por combinación de errores canadienses y otra gracias a un imparable de Ariel Martínez.

En el octavo y noveno capítulos, Canadá sumó dos anotaciones adicionales frente a los relevistas Yoan López y Raidel Martínez, sellando un triunfo histórico que les permitió asegurar el primer lugar del grupo y avanzar por primera vez a los cuartos de final en un Clásico Mundial.

El lanzador Darién Núñez fue uno de los brazos disponibles para Germán Mesa en este juego.El tunero relevó durante una entrada y dos tercios, donde no le conectaron indiscutibles y ponchó a dos bateadores.

Con este resultado, Cuba cerró su participación en el grupo A con balance de dos victorias y dos derrotas, insuficiente para mantenerse con vida en el certamen.

La eliminación deja varias lecciones, entre ellas la necesidad de una mayor solidez defensiva y una ofensiva más productiva para competir al máximo nivel internacional.

