Industriales afila las garras, pero los Leñadores no se dejan devorar

Las Tunas.- El esperado clásico beisbolero entre los Leones de Industriales y los Leñadores de Las Tunas ha cumplido con las expectativas de intensidad y emoción, dejando la subserie 2-1 a favor de los azules de la capital después de tres vibrantes encuentros.

La serie ha puesto en la mesa el contraste de estilos: la fuerza ofensiva tunera contra la solidez en el montículo y la defensa de los capitalinos.

Este enfrentamiento comenzó con una declaración de intenciones por parte de los Industriales, quienes en el primer juego no dieron opción a los tuneros y se impusieron con un contundente 11×1. Este triunfo no solo les dio la ventaja inicial, sino que envió un mensaje de poderío a su rival.

El segundo partido confirmó que la lucha sería intensa. En un duelo cerrado y lleno de tensión, los azules lograron llevarse la victoria por 3×2. La pieza clave fue el torpedero Roberto Álvarez, quien en el octavo inning rompió el empate con un solitario jonrón ante el lanzador Keniel Ferraz, definiendo el marcador. El trabajo en el montículo, con Rafael Orlando Perdomo como pitcher ganador y Frank Herrera con su séptimo salvamento, fue fundamental para sellar esta importante victoria que afianzó a los capitalinos en la segunda posición del campeonato.

Sin embargo, los Leñadores demostraron por qué son una de las ofensivas más temibles de la liga. En el tercer juego, encontraron su ritmo y cortaron de un solo golpe la racha de cuatro derrotas consecutivas que arrastraban. Con una explosión de 13 hits, la escuadra tunera se impuso 9×3, reavivando la serie y demostrando que no bajarán los brazos.

Esta victoria fue crucial para el equipo de Las Tunas para recuperar la confianza y mostrar su capacidad de reacción. El equipo, terceros en el promedio de bateo colectivo de la liga con .315, probó que cuando su ofensiva se activa, es extremadamente peligrosa.

Este «clásico moderno» del béisbol cubano, como ya es considerado, ha estado muy parejo en los últimos años, lo que promete que los próximos juegos serán una batalla sin cuartel.

Con el 2-1 a favor de los Industriales, la incógnita está en el aire. Los azules buscarán asegurar la victoria en la subserie, mientras los tuneros, impulsados por su explosiva victoria en el tercer juego, irán por el empate.

Los fanáticos pueden esperar más jonrones, grandes jugadas y momentos de tensión en lo que promete ser un fin de semana de puro béisbol de alto voltaje. El clásico entre Industriales y Leñadores está lejos de tener un veredicto final.

/lrc/

