Los Leñadores ya tienen nómina para la Serie 65

Las Tunas.- La Comisión Provincial de Béisbol en Las Tunas dio a conocer la nómina de 32 peloteros que representarán a los Leñadores en la venidera Serie Nacional 65, lista que será oficializada en el Congresillo Técnico.

La relación confirma la continuidad de figuras claves, pero también deja ausencias notables que marcarán el rumbo del conjunto.

El gran ausente es Yordanis Alarcón, considerado uno de los mejores peloteros tuneros y pieza esencial en campañas anteriores. Su salida responde a una decisión personal, vinculada a desacuerdos con las autoridades provinciales sobre la permuta de su vivienda. Al no llegar a un consenso, Yordanis decidió dar un paso al costado y no jugará con el conjunto verdirrojo.

Tampoco estarán los lanzadores Yoelkis Cruz Jr., quien solicitó su liberación para atender a su madre, y Leandro Cañada, aún sin condiciones física para lanzar tras una lesión.

En contraste, el regreso de Yunieski Larduet, actualmente en México, y la incorporación próxima de Henry Quintero, quien se prepara para abrir como regular, aportan oxígeno a la ofensiva tunera.

“Quintero puede abrir como regular y tendrá una preparación óptima para la competencia”, se destacó desde la dirección.

Los actuales subcampeones de Cuba seguirán confiando en su poder ofensivo para buscar la clasificación a la postemporada. Nombres como Yosvani Alarcón, Yudier Rondón, Quintero, Yassel Izaguirre, los hermanos Baldoquín, Luis , Héctor Castillo, Pérez Hemminges y Maikel Yordan Molina deberán cargar con el peso de producir en los momentos decisivos.

El coach de banca, Ángel Sosa, subrayó: “Habrá que funcionar más como equipo para no sentir la ausencia de Yordanis. Hay que mejorar en varios aspectos del juego para hacer las carreras”.

En el pitcheo, el entrenador Rodolfo Correa adelantó que todos los lanzadores tendrán protagonismo. Se perfilan como abridores Eliander Bravo, Andier Reyes y Annier Pérez, dentro de una rotación de cuatro o cinco brazos. El relevo será la fortaleza, con figuras como Keniel Ferraz, Rodolfo Díaz y Alberto Pablo Civil, quienes deberán recibir los juegos en condiciones favorables para asegurar resultados.

Sobre la receptoría, el comisionado José Luis Rodríguez confirmó la presencia de Yosvani Alarcón, alternando como primera base y designado, además de Deismel Hurtado, joven con proyección ofensiva, y el villaclareño Yerlandy Damas, destacado por su defensa y llamado a aportar estabilidad detrás del plato.

José Luis ratificó que, pese a las bajas sufridas en los últimos años, los Leñadores han sabido crecerse y cumplir sus objetivos. El comisionado destacó que el conjunto mantiene una media de edad de 26 años, lo que les otorga frescura y proyección, además de una nueva oportunidad para ponerse a prueba en la Serie Nacional 65.

“Este es un equipo que ha sabido crecerse. Estamos confiando en lo que queremos y estamos seguros de que los Leñadores seguirán en la batalla. Tenemos un equipo competitivo y en el área del pitcheo queremos sacarle el rendimiento a un grupo de brazos que sabemos que pueden hacerlo”, afirmó Rodríguez.

El directivo también se refirió al papel de los hermanos Baldoquín dentro de la nómina tunera. Señaló que Jean Lucas ha mostrado un excelente rendimiento en los entrenamientos y se perfila como pieza clave del equipo Cuba sub-23 que participará en el Mundial. En cambio, la recuperación de Roberto Baldoquín ha sido más lenta, aunque esperan contar con él en algún momento de la temporada.

En términos generales, Rodríguez destacó la versatilidad del grupo, lo que permitirá a la dirección técnica apostar por la figura de mejor rendimiento en cada etapa de la campaña.

Además, aclaró que, ante las posibles bajas por compromisos internacionales, los Leñadores han asegurado el relevo dentro de los propios convocados, garantizando estabilidad y continuidad en el desempeño colectivo.

Este enfoque refuerza la idea de que el equipo, pese a las ausencias y retos, mantiene una estructura competitiva y con capacidad de adaptación, fiel a la tradición de crecerse en los momentos decisivos.

La combinación de juventud y experiencia, junto a la capacidad de reinventarse tras cada temporada, vuelve a colocar al elenco tunero como un rival de respeto en el béisbol cubano.

La dirección técnica, encabezada por Abeyci Pantoja, apuesta por mantener la cohesión y aprovechar el potencial de sus jugadores para sostener la aspiración de regresar a la postemporada.

Nómina de los Leñadores – Serie Nacional 65

Receptores

1. Yosvani Alarcón

2. Deismel Hurtado

3. Yerlandy Damas

Jugadores de cuadro

4. Henry Quintero

5. Jean Lucas Baldoquín

6. Roberto Baldoquín

7. Norge Torres

8. Yor Alarcón

9. Luis Pérez

10. Yanier León

11. Christopher Vázquez

Jardineros

12. Yunieski Larduet (C)

13. Yassel Izaguirre

14. Héctor Castillo

15. Dany Luaces

16. Leonardo Joseph

17. Maikel Yordan Molina

18. Dairon Michel Suárez

19. Yudier Rondón

Lanzadores

20. Eliander Bravo

21. Keniel Ferraz

22. Rodolfo Díaz

23. Alberto Pablo Civil

24. Andier Reyes

25. Yosbel Cansino

26. Eldi Velázquez

27. Sergio Fernández

28. Annier Pérez

29. Darbys Leyva

30. Eloy Borrego

31. Steves Rodríguez

32. Geobany Rodríguez

Director Técnico: Abeyci Pantoja