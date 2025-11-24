Portada » Noticias » Deporte » Zaydamis Márquez Cordoví finaliza decimotercera en el Cross-Country de Montaña en Tokio 2025

La ciclista puertopadrense Zaydamis del Carmen Márquez Cordoví finalizó en la decimotercera plaza en la prueba Pista Corta de Cross-Country (XCC), este 24 de noviembre, en la edición 25 de los Juegos Sordolímpicos de Verano, Tokio, 2025.

La competencia, disputada en el circuito de Mountain Bike de Tokio, fue ganada por Arna Poretskova, atleta neutral individual.

Con este resultado, Márquez Cordoví suma una nueva experiencia en la justa sordolímpica, luego de su participación en 4 pruebas en el ciclismo en ruta.

La atleta villazulina cerrará su participación multideportiva este 25 de noviembre en la prueba de Ciclismo de Montaña Olímpico (XCO), correspondiente al programa de competencia en Tokio 2025.

