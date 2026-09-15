Descanso, táctica y dosificación: el plan de Abeyci Pantoja para la Serie Nacional 65

Descanso, táctica y dosificación: el plan de Abeyci Pantoja para la Serie Nacional 65

Las Tunas.– El director de los Leñadores de Las Tunas, Abeyci Pantoja, ofreció declaraciones en exclusiva a Tiempo21 sobre la constitución del equipo para la Serie Nacional 65.

Pantoja explicó que el equipo mantendrá su vocación ofensiva.

“Nosotros seguiremos siendo un equipo muy ofensivo. Estamos trabajando sobre la táctica de juego, tanto la defensa, la ofensiva, para tratar de producir la mayor cantidad de carreras, ya que no es un secreto que tenemos un pitcheo con muchos atletas jóvenes que todavía están en su etapa de maduración deportiva. Entonces, tenemos que hacer varias jugadas tácticas que nos permitan defender cualquier situación de juego”, afirmó.

El director tunero consideró que el picheo de relevo seguirá siendo el principal fuerte del plantel.

“Se han preparado con intención y con mucha dedicación. Debe ser el fuerte del pitcheo, porque sabemos que buscamos siempre que se le entregue a esos lanzadores los juegos cerrados o por delante. Tenemos un pitcheo que no disfruta de una gran velocidad, pero sí de un control y un dominio del juego impresionante, y son los que nos dan la victoria”, señaló.

Sobre las ausencias que preocupan al público, Pantoja confirmó que Yunieski Larduet se reincorporará al grupo.

“Yunieski está jugando la liga mexicana, mantiene comunicación con la dirección y con mucha gente del equipo. En los próximos días ya debe terminar esa liga y se debe incorporar”, dijo.

Respecto a Henry Quintero, indicó: “Henry debe llegar la semana próxima. Está entrenando. Pidió ir allá, donde reside, y se toma el tiempo para hacer su entrenamiento. Creo que no hay problemas de que Henry pueda abrir como regular y que tenga una preparación óptima para la competencia”.

En cuanto a las aspiraciones del equipo, el directivo fue claro:

“Nosotros seguimos pensando que podemos discutir el título, y ese es el principal objetivo: clasificar primero en este campeonato, que tiene una característica diferente a los otros, y después discutir el título de Cuba, que va a ser difícil, porque los 16 equipos aspiran a eso. Pero nosotros sí tenemos un objetivo trazado y es discutir el título de nuevo”.

Pantoja también se refirió a la preparación, que ha sido más larga.

“Nosotros lo intencionamos. Dimos un tiempo de reposo, pero hay que buscar también una preparación, porque quizás nos puedan estar llegando un poco atropellados los atletas al final.

Hemos hablado con los peloteros: cada vez que tengamos la posibilidad dentro de la competencia de darle descanso a algunos regulares, atletas que llevan años vistiendo la camiseta regular, vamos a intencionarlo, porque tenemos que ir pensando primero en la clasificación, pero también en que el equipo llegue fresco a la final”.

¿El pueblo tunero puede esperar a un equipo que pelee nuevamente por el título?.

“Vamos por el título”, concluyó.

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