Dairon Michel Suárez se mantiene en el camino hacia el Panamericano Sub‑18

Dairon Michel Suárez se mantiene en el camino hacia el Panamericano Sub‑18

Las Tunas.- El tunero Dairon Michel Suárez volvió a superar un corte en la preselección juvenil de Cuba, que se prepara para intervenir en el Campeonato Panamericano Sub‑18, previsto del 22 al 29 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

La cita será decisiva, pues otorgará cuatro boletos al Mundial de 2027 en China, lo que convierte cada partido en un examen de máxima exigencia.

Tras el nuevo corte, el grupo quedó reducido a 28 jugadores, aunque solo 20 viajarán finalmente a tierras dominicanas.

El director técnico Alexis Moré Rodríguez reconoció la dificultad de la selección al señalar que cuentan con atletas de gran talento y que cada uno tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades en el terreno.

Los organizadores del certamen confirmaron la presencia de equipos de tres confederaciones. Por el Caribe estarán Puerto Rico, Curazao y República Dominicana; por Centro y Norteamérica competirán Estados Unidos, Nicaragua, México, Canadá y Panamá; mientras que por Sudamérica lo harán Brasil, Colombia y Venezuela.

Cuba quedó ubicada en el grupo B junto a Venezuela, México y Nicaragua, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y asegurar su boleto mundialista.

La nómina de 28 jugadores que continúa en preparación en Santiago de Cuba está integrada por cuatro receptores: Goar Pérez (VCL), Frank Frías (GRA), Adriano López (HOL) y Roisel Ceballos (MAY).

En el cuadro figuran Samuel Matos (SCU), Anthony Navarro (MTZ), Dariel Cabrera (GRA), Yamián González (MTZ), César González (CFG) y Jorge Luis Valera (CFG).

Los jardineros son Frederich Cepeda Jr. (SSP), Dairon Michel (LTU), Dairon Espinosa (GRA), Anthony Rangel (VCL), Adrián Rangel (VCL), José Alejandro Cordero (CFG) y Leroy Cruz (LHA).

El cuerpo de lanzadores lo conforman Jesús López (SSP), Luis Daniel Rodríguez (HOL), Osmar Forteza (PRI) (Z), Ronaldo Crusá (PRI) (Z), Chrystofer Sarría (CFG) (Z), Marlon Rubalcaba (SCU) (Z), Kevin Rodríguez (MTZ) (Z), Dayron Reyes (CMG), Cristian Céspedes (GRA) (Z), Luis Ángel Iznaga (SCU) y Maikol Menéndez (SCU).

Esta preselección es una de las más prometedoras de los últimos años. Los cubanos tienen la mira puesta en clasificar a China 2027 y recuperar protagonismo en el béisbol juvenil internacional.

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