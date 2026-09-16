Cambiar sin ceder el control: camino de la empresa estatal socialista

Las Tunas.- De la situación que atraviesa el país se sale produciendo y ese papel protagónico le corresponde a la empresa estatal socialista. Así lo afirmó en Las Tunas Roberto Ricardo Marrero, presidente del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES).

Junto al equipo de trabajo que lo acompaña, Ricardo Marrero compartió con empresarios tuneros las particularidades de los ejes temáticos que, dentro de las 176 transformaciones económicas y sociales, están relacionados con el modelo de gestión de los actores económicos y las relaciones de propiedad.

Estos ejes temáticos, unido al Decreto-Ley 120 como norma jurídica para su implementación, definen la continuidad del socialismo en Cuba, pues se trata de cambiar sin ceder el control. De ahí la importancia de su correcta interpretación e implementación, se insistió durante esta reunión de trabajo, en la que participó la gobernadora de la provincia, Yelenys Tornet Menéndez.

Tanto las disposiciones como la norma jurídica otorgan facultades que el empresariado cubano ha reclamado para alcanzar una mayor autonomía. Asimismo, brindan a los municipios la posibilidad de crear el entramado empresarial que necesitan para impulsar su desarrollo local, incluyendo diversas formas de gestión.

Desde ahora, las empresas aprueban sus planes, salarios, precios y el destino de sus utilidades, facultades que antes correspondían a las organizaciones superiores de dirección. Además, retienen el 85 por ciento de las divisas que generen.

De igual manera, pueden crear empresas filiales y otras formas de gestión, como las mipymes estatales, cuyas facultades de aprobación se trasladan a los propios territorios, eliminando trámites burocráticos que, incluso con el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, se prolongaban en el tiempo.

Sobre las acciones emprendidas en Las Tunas para conformar su entramado empresarial, ofreció detalles la gobernadora del territorio. Entre ellas destacó el traspaso de entidades del sector del Comercio a los gobiernos locales, la conversión de Muebles Ludema en empresa filial y el surgimiento de la primera sociedad mercantil dentro del sector de la Agricultura.

Los empresarios presentes compartieron experiencias, expectativas e inquietudes. La principal preocupación fue la permanencia de las tasas de cambio, una distorsión sobre la cual aún se trabaja para encontrar una solución, explicaron los especialistas del INAEES.

“Si las empresas seguimos registrando las divisas que ingresamos a una tasa de cambio de uno por 24, más allá de los beneficios fiscales que podamos recibir, continuaremos enfrentando restricciones para alcanzar una verdadera independencia financiera”, señalaron varios empresarios locales.

Por último, durante este encuentro de trabajo para socializar e intercambiar sobre las particularidades de los ejes temáticos uno y dos de las transformaciones económicas y sociales, así como sobre el Decreto-Ley 120 para su implementación en Las Tunas, se abogó por generalizar las buenas prácticas y experiencias acumuladas en varios territorios del país.

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