Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Aaron Marrero estará en los Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Las Tunas.-  El tunero Aarón Arturo Marrero Escocia participará en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, evento que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre.

Aaron es especialista en los 800 y 1500 metros y es una de las principales figuras del paratletismo cubano.

En esta cita deportiva, en su sexta versión, participarán cerca de 1500 atletas de 33 países del continente, donde diferentes sedes en suelo chileno recibirán a las nuevas generaciones de para-deportistas que lleguen a competir al país.

En los Juegos Parapanamericanos  Juveniles se competirá en 12 disciplinas: boccia, fútbol para ciegos, fútbol PC, gólbol, baloncesto en silla de ruedas, parajudo, paratletismo, paranatación, para powerlifting, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y vóleibol sentado.

Con esta competencia continental, el nuevo ciclo de eventos deportivos para Chile apuntando al 2028 será así: Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, Juegos Parasudamericanos Valledupar 2026, Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles es un evento multideportivo que se  realiza cada cuatro años y su primera edición fue en el 2005. En ellos compiten atletas paralímpicos, es decir deportistas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva y parálisis cerebral, entre los 14 y los 21 años de edad.

