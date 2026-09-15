Convocan en Las Tunas al Taller Territorial de Arqueología «Ramón Garrido Padilla In Memoriam»

Las Tunas.- En el marco de las celebraciones por el Día del Arqueólogo Cubano, la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos convoca a especialistas, investigadores y al público interesado a participar en el Taller Territorial de Arqueología «Ramón Garrido Padilla In Memoriam».
El evento busca visibilizar los avances científicos de la región e incorporar herramientas digitales en la gestión del patrimonio cultural.
La cita tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m. de manera híbrida, tanto de forma presencial como virtual; quienes asistan en persona podrán reunirse en la sede del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, ubicado en la Calle Francisco Varona No. 315, entre Vicente García y Lucas Ortiz, en Las Tunas.
El objetivo central del encuentro es presentar trabajos de investigación sobre el desarrollo de la arqueología en el territorio tunero, promoviendo el uso de enfoques modernos para la catalogación, conservación y divulgación de sus colecciones.
Entre las principales áreas de interés de la convocatoria destacan la investigación y restauración de piezas, la conservación aplicada a las colecciones y la gestión mediante estándares de metadatos.
Asimismo, el programa concede un papel protagónico a las humanidades digitales a través de la aplicación de herramientas como GIS, fotogrametría, modelado 3D, bases de datos y repositorios de visualización.
Estas tecnologías impulsarán estrategias de educación patrimonial y facilitarán proyectos colaborativos entre museos, instituciones académicas y comunidades locales, reforzando la premisa de que la arqueología también se construye en red.
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