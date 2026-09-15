Convocan en Las Tunas al Taller Territorial de Arqueología «Ramón Garrido Padilla In Memoriam»

Las Tunas.- En el marco de las celebraciones por el Día del Arqueólogo Cubano, la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos convoca a especialistas, investigadores y al público interesado a participar en el Taller Territorial de Arqueología «Ramón Garrido Padilla In Memoriam».

El evento busca visibilizar los avances científicos de la región e incorporar herramientas digitales en la gestión del patrimonio cultural.

La cita tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m. de manera híbrida, tanto de forma presencial como virtual; quienes asistan en persona podrán reunirse en la sede del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, ubicado en la Calle Francisco Varona No. 315, entre Vicente García y Lucas Ortiz, en Las Tunas.

​El objetivo central del encuentro es presentar trabajos de investigación sobre el desarrollo de la arqueología en el territorio tunero, promoviendo el uso de enfoques modernos para la catalogación, conservación y divulgación de sus colecciones.

Entre las principales áreas de interés de la convocatoria destacan la investigación y restauración de piezas, la conservación aplicada a las colecciones y la gestión mediante estándares de metadatos.

​Asimismo, el programa concede un papel protagónico a las humanidades digitales a través de la aplicación de herramientas como GIS, fotogrametría, modelado 3D, bases de datos y repositorios de visualización.

Estas tecnologías impulsarán estrategias de educación patrimonial y facilitarán proyectos colaborativos entre museos, instituciones académicas y comunidades locales, reforzando la premisa de que la arqueología también se construye en red.

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