El jonrón de Yordanis Alarcón no evitó la derrota tunera

La Tunas.- El pitcheo de Industriales volvió a marcar la diferencia en el estadio Julio Antonio Mella, donde los Leones derrotaron 3×1 a los Leñadores de Las Tunas y se adelantaron 2-1 en la serie por el título de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

La única chispa ofensiva de los verdirrojos llegó en el cuarto episodio, cuando el capitán Yordanys Alarcón disparó un cuadrangular solitario frente a Carlos Manuel Cuesta. Sin embargo, el abridor habanero mantuvo el control durante seis entradas, limitando a los tuneros a solo cuatro imparables y repitiendo la historia de la clasificatoria, cuando también los había pintado de blanco durante ocho innings.

Tras su salida, los Leñadores intentaron rebelarse contra el relevista Yunier Batista. En el noveno inning colocaron dos corredores en circulación, pero el refuerzo avileño dominó a Yosvani Alarcón, Henry Quintero y Yasser Izaguirre para asegurar el triunfo y extender su reinado de salvamentos en la temporada.

La ofensiva azul había golpeado temprano. En el tercer capítulo, una base por bolas y tres imparables consecutivos —incluido un doble de Roberto Álvarez y un sencillo de Yasmani Tomás— produjeron dos anotaciones frente al abridor Leodan Reyes.

En el quinto, Taylon Sánchez añadió la tercera carrera con un indiscutible oportuno.

El cuerpo de lanzadores tuneros cumplió con su labor tras la salida de Reyes: José Carlos Sarría silenció los bates rivales durante dos entradas y un tercio, mientras que Alberto Pablo Civil logró dos outs en la parte alta del noveno. Sin embargo, la ofensiva oriental no encontró continuidad más allá del batazo de su capitán.

Con este resultado, Industriales se coloca 2-1 al frente de la serie y obliga a Las Tunas a reaccionar de inmediato. El cuarto partido se disputará este domingo en el mismo escenario, donde los dirigidos por Abeyci Pantoja buscarán igualar el duelo y mantener vivas sus aspiraciones de llevar la definición al Latinoamericano.

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