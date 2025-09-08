La Jía en «Colombia» apuesta por la producción de alimentos

Colombia, Las Tunas.- Deynis Muñoz Hecheverría es un productor del municipio de Colombia que está al frente de la finca La Jía.

Estas tierras, con poco más de una caballería, recibe el apoyo de las Naciones Unidas con fondo ruso, mediante el proyecto de Alimentación Escolar Sostenible que brinda varios beneficios a partir de la entrega de maquinarias para facilitar el cultivo de diferentes plantaciones.

Allí se impulsa la siembra de cultivos varios a corto plazo, que servirá para sostener la alimentación de algunos centros educativos del territorio, además de encargos sociales y la población.

En sus predios un grupo de hombres, que despierta antes del alba, trabaja con dedicación y esmero para hacer producir sus suelos. Según Muñoz Hecheverría ya tienen sembrado yuca, maíz, boniato y calabaza, un esfuerzo mancomunado que rendirá frutos.

Asimismo, dice con determinación que prevén incrementar en cosechas y rendimientos agrícolas; una aspiración que materializarán con la faena y el esfuerzo diario.

