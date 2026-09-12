Septiembre augura celebración

Las Tunas.- Cada vez que llega septiembre Las Tunas espera ciertas festividades que han marcado su historia, entre las que destaca a finales del mes la celebración de San Jerónimo, el Santo Patrono de nuestra tierra, entre otras con aires fundacionales. Actualmente, aún en tiempos de carencias y diversas complejidades, la ciudad prevé acciones para engalanar su entorno y mostrarse más viva por estos días.

En reciente reunión de coordinación, con la presencia de diferentes autoridades de la provincia, Misleydi García Osorio, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, aseguró: “Las Tunas, cada septiembre, arriba a un nuevo aniversario y aunque lo hacemos esta vez en condiciones difíciles, nos proyectamos para mantener la esencia desde lo cultural, el apego a las tradiciones y con la idea de transformar la imagen del centro de la ciudad.

“Las actividades comprenden cuestiones que van desde la transformación de lugares, lo urbanístico, las fachadas… Se conciben proyectos que iniciarán en próximos días y pretenden crear nuevos espacios para el pueblo. Tenemos diseñado un programa de actividades, que tienen un chequeo permanente por la dirección de nuestro Partido y Gobierno. Significar la participación en acciones de los nuevos actores económicos, varios de los cuales radican en el centro histórico”.

La directiva mencionó en ese sentido la intención de devolver la vitalidad a áreas aledañas a La Feria, específicamente en el antiguo sitio conocido como El Avión, y en La Pérgola, esta última con características especiales que, según ella, “beberá” de valores artísticos y literarios del Balcón de Oriente.

Asimismo, los festejos saludan el 150 aniversario del incendio de la ciudad, una de las fechas significativa en la historia de Las Tunas, momento del que emergiera la frase: “Quemada antes que esclava”, que resume el arrojo de los hijos de esta tierra, bajo el liderazgo del patriota Vicente García.

“Se mantiene igualmente La Canchánchara y otras actividades dentro de la propia casa museo del León de Santa Rita. Persiste, además, la misa de San Jerónimo, como es tradición. Tenemos preparadas actividades para llegar a diversas comunidades, con iniciativas culturales, deportivas y recreativas. También trabajaremos en la recogida de desechos sólidos, porque estamos conscientes de la necesidad de mantener limpio nuestro entorno”, agregó García Osorio.

La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio cabecera puntualizó, por otra parte, que aunque las acciones se intensifican este mes por lo que significan para nuestra comarca en materia fundacional, se estará trabajando hasta el próximo septiembre en diversos proyectos, por el bien de nuestra sociedad.

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