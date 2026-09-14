Convocan a Posgrado de Sistema de Innovación Agropecuaria Local

Las Tunas.- Los graduados de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Licenciatura en Biología y otras vinculadas a la gestión de la innovación agropecuaria, tendrán la posibilidad de continuar su capacitación, a partir de una convocatoria del Centro de Estudios de Desarrollo Agrario.

Esa entidad, perteneciente a la Facultad de Ciencias Técnicas y Agropecuarias de la Universidad de Las Tunas, convoca a la tercera edición del Programa de formación de Especialistas en Posgrado de Sistema de Innovación Agropecuaria Local, que iniciará el próximo 14 de octubre.

Esa formación les permitirá profundizar, actualizar y retroalimentarse de especialistas de experiencia y va dirigida a profesionales de la rama de las ciencias vinculadas al desarrollo agropecuario local, que se desempeñan en diferentes organismos, además de docentes e investigadores.

Durante diez meses se formarán los profesionales, actores y decisores para gestionar el Sistema de Innovación Agropecuaria Local (SIAL) desde una concepción sostenible del desarrollo y en ese período deberán vencer los cursos básicos obligatorios correspondientes al plan de estudio.

Entre otros temas, se incluyen El proceso agrario cubano, Políticas y principales actores de la producción agropecuaria en Cuba, Derecho agrario, Vínculos entre población y desarrollo en la innovación agropecuaria local y Agricultura sostenible sobre bases agroecológicas.

También, Gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación para el desarrollo local, Economía social y solidaria, Cooperativismo, Las redes como instrumentos del desarrollo y el Sistema de innovación agropecuaria local en Programas de Desarrollo Integral.

Mediante el análisis de la documentación presentada y los resultados de los ejercicios para comprobar los requisitos de ingreso, el Comité Académico de la especialidad decidirá la matrícula.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Facultad de Ciencias Técnicas y Agropecuarias de la Universidad de Las Tunas o comunicarse con la Doctora en Ciencias Raquel Ruz Reyes, a los números 31346148 y 53288917.

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