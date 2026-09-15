Recibió Díaz-Canel a presidente del Comité Paralímpico Internacional

Como un gesto que merece gratitud, “y también como un apoyo al movimiento deportivo cubano”, valoró este lunes en la tarde el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la llegada al país caribeño del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y de la directora de Desarrollo para las Américas, de esa organización, Michele Melissa Formonte.

El dignatario compartió sus palabras desde el Palacio de la Revolución, al dar la bienvenida a los amigos, a quienes comentó que la visita tiene lugar en un momento complejo, por “la situación que vive nuestro país, y que afecta mucho al deporte y afecta en particular al deporte paralímpico nuestro”.

Díaz-Canel Bermúdez quiso aprovechar la ocasión para expresar a los directivos -quienes llegaron a Cuba en la madrugada de este lunes-, la voluntad de la Mayor de las Antillas para seguir apoyando. Se los dijo a ellos, por ser “representantes del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Paralímpico de las Américas”. E igualmente les ratificó que “hay voluntad política, y voluntad de Gobierno”.

Otra razón explicó el Jefe de Estado para ofrecer el apoyo: “Lo hacemos también por un concepto elemental de justicia social, que es un principio de la Revolución cubana, inclusivo, con oportunidades para todos; y estamos junto a ustedes en esta lucha porque el deporte paralímpico sea cada vez más reconocido, tenga mayor inclusión, y que lo podamos defender”.

El mandatario afirmó que los atletas paralímpicos cubanos son motivo de orgullo nacional, porque “han tenido resultados muy relevantes a nivel internacional; y nosotros vamos a seguir apoyando todo ese movimiento”.

En la misma línea de pensamiento ratificó la voluntad cubana de ponerse a disposición del movimiento paralímpico, y de contribuir con “la modesta experiencia que tenemos”, con “la Universidad del Deporte que ustedes van a visitar mañana”. Díaz-Canel también ofreció los saberes, “todo el conocimiento científico de los centros de investigación vinculados al deporte, y del deporte paralímpico en particular”.

El mandatario hizo explícita la voluntad “para trabajar en proyectos, de conjunto, que también nos permitan desarrollar bases de entrenamiento para nuestros atletas, y proyectos de desarrollo para los mismos”.

Por su parte, Andrew Parsons expresó: “Es un honor estar en Cuba”. Y recordó al Jefe de Estado que ambos visitantes son brasileños; por lo cual habló de “una amistad que es de hermanos”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba hizo énfasis: “Somos hermanos. Sí”. Y siguió escuchando atentamente al presidente del Comité Paralímpico Internacional, quien también hizo referencia a la visita como una suerte de gesto hacia el país caribeño, pero también hacia el deporte paralímpico.

En la jornada de intercambio se encontraba presente la multicampeona paralímpica y mundial, Omara Durand Elías, presidenta del Comité Paralímpico Cubano (CPC). Por tal motivo, Andrew Parsons destacó que ella “ha conquistado tantas cosas desde el deporte paralímpico, y es un ejemplo para tantos deportistas, especialmente para las mujeres”.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional contó que, cuando Omara los invitó a Cuba, “la primera cosa fue decir sí”. Y, entre otras emociones, habló de estar emocionado por la visita, este lunes, a la escuela Solidaridad con Panamá, donde, en su entender, se combinan la educación, el arte, el deporte, y la inclusión.

Otro momento de especial relevancia para los visitantes fue haber estado en la pista donde Omara ha entrenado para obtener sus admirables resultados como atleta. Andrew Parsons contó al mandatario que este lunes la presidenta del Comité Paralímpico Cubano y ellos hablaron de “eventos, de programas, de cómo el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico de las Américas pueden apoyar al movimiento paralímpico cubano”.

En la tarde de encuentro, desde el Palacio de la Revolución, también se encontraban presentes, por la parte cubana, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; y el titular del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller.

(Tomado del sitio de la Presidencia)