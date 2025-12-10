Gana Carlos Esquivel Guerra el Premio Franz Kafka de Novela 2025

Las Tunas.- El escritor cubano Carlos Esquivel Guerra ha sido galardonado recientemente con el Premio Franz Kafka de Novela 2025 por su obra «Yo soy Leopoldo Ávila».

Según publicó en su muro institucional el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac) en Las Tunas, un jurado compuesto por Irina Garbatzky, Jorge Enrique Lage y el ganador de la edición 2022, Raúl Flores Iriarte, otorgó el premio por mayoría.

En su fallo, definieron la obra como una ingeniosa novela satírica y una ficción histórica multicapa que convierte la poesía en un «estilete narrativo» para diseccionar el mundo cultural cubano de las décadas de 1960 y 1970.

La novela funciona como un «diccionario de cacharrería literaria», donde se mezclan el documento y el archivo con la farsa, observando a personajes reales de la cultura a través de los ojos de personajes menores como choferes, secretarias o funcionarios.

El título hace referencia al seudónimo «Leopoldo Ávila», utilizado en críticas dogmáticas contra intelectuales de la isla a finales de los años sesenta, lo que anticipa una exploración narrativa de ese período histórico.

El ganador, Carlos Esquivel (Las Tunas, 1968), es un poeta y narrador con una trayectoria consolidada y unos 40 libros publicados, este nuevo lauro se suma a un importante palmarés que incluye el Premio de Poesía Nicolás Guillén 2022, el Premio de Novela Ítalo Calvino 2023 y el Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna, lo que lo confirma como una de las voces más reconocidas de la literatura cubana contemporánea.

El Premio Franz Kafka de Novela, organizado por la plataforma inCUBAdora, tiene como propósito difundir obras de autores cubanos que residen en la isla. El galardón conlleva la publicación de la obra ganadora; «Yo soy Leopoldo Ávila» se editará pronto en papel por Ediciones InCUBAdora y posteriormente en formato ebook.

/lrc/

