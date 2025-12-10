10 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Gana Carlos Esquivel Guerra el Premio Franz Kafka de Novela 2025

10 de Dic de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   139

Las Tunas.- El escritor cubano Carlos Esquivel Guerra ha sido galardonado recientemente con el Premio Franz Kafka de Novela 2025 por su obra «Yo soy Leopoldo Ávila».

Según publicó en su muro institucional el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac) en Las Tunas, un jurado compuesto por Irina Garbatzky, Jorge Enrique Lage y el ganador de la edición 2022, Raúl Flores Iriarte, otorgó el premio por mayoría.

En su fallo, definieron la obra como una ingeniosa novela satírica y una ficción histórica multicapa que convierte la poesía en un «estilete narrativo» para diseccionar el mundo cultural cubano de las décadas de 1960 y 1970.

La novela funciona como un «diccionario de cacharrería literaria», donde se mezclan el documento y el archivo con la farsa, observando a personajes reales de la cultura a través de los ojos de personajes menores como choferes, secretarias o funcionarios.

El título hace referencia al seudónimo «Leopoldo Ávila», utilizado en críticas dogmáticas contra intelectuales de la isla a finales de los años sesenta, lo que anticipa una exploración narrativa de ese período histórico.

El ganador, Carlos Esquivel (Las Tunas, 1968), es un poeta y narrador con una trayectoria consolidada y unos 40 libros publicados, este nuevo lauro se suma a un importante palmarés que incluye el Premio de Poesía Nicolás Guillén 2022, el Premio de Novela Ítalo Calvino 2023 y el Premio Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna, lo que lo confirma como una de las voces más reconocidas de la literatura cubana contemporánea.

El Premio Franz Kafka de Novela, organizado por la plataforma inCUBAdora, tiene como propósito difundir obras de autores cubanos que residen en la isla. El galardón conlleva la publicación de la obra ganadora; «Yo soy Leopoldo Ávila» se editará pronto en papel por Ediciones InCUBAdora y posteriormente en formato ebook.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: carlos esquivel guerra - premio Frank Kafka

Últimas noticias

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

Los Leñadores siguen imparables en la cima

En el estadio 5 de septiembre, los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio en la temporada al vencer con autoridad 10×1 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que les permitió extender a cuatro victorias consecutivas y afianzarse en lo más alto de la tabla.

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Convocan al Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2026

Convocan al Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2026

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, en coordinación con la Asociación Nacional de Escritores y el Instituto Cubano del Libro, ha lanzado la convocatoria para una nueva edición del Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal, que tendrá su fallo en febrero de 2026.

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Mientras la Isla se adentra en el último mes del año, las cabinas de transmisión se visten de gala para celebrar este primero de diciembre el Día del Locutor, una jornada dedicada a esos profesionales cuya voz se ha convertido en compañera inseparable de generaciones de cubanos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *