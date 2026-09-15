Fortalece Colombia la formación de profesionales de la salud

Colombia, Las Tunas.- Unos 180 estudiantes conforman la matrícula de la sede universitaria de Ciencias Médicas en el municipio de Colombia durante el actual curso académico 2026-2027.

El doctor Carlos Miguel Morera Ramírez, jefe del Departamento de Docencia e Investigación, destacó que, como parte del proceso de descentralización que desarrolla la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, 79 estudiantes pertenecen a este programa, mientras que otros 101 cursan perfiles que responden a las necesidades del territorio.

Sobresale la carrera de Medicina, con 41 estudiantes distribuidos desde primer hasta sexto año, así como la de Estomatología, que cuenta con cinco alumnos de primero a tercer año.

Por su parte, Enfermería suma 101 estudiantes en diferentes modalidades de formación, entre ellas la Licenciatura, el Técnico Superior de Ciclo Corto y el Curso por Encuentros. Los matriculados proceden tanto del noveno grado como de la Enseñanza Técnica y Profesional.

El jefe de Docencia de la sede universitaria resaltó además el desarrollo de las tecnologías de la salud en perfiles como Higiene y Epidemiología, Bioanálisis Clínico, Electromedicina y Nutrición.

La entidad dispone de un claustro integrado por alrededor de 80 profesionales, encargados de la formación de los futuros trabajadores de la salud en el municipio. La preparación académica se desarrolla en diversos escenarios docentes, entre ellos la sede universitaria, los consultorios del médico y la enfermera de la familia, el policlínico Francisco Caamaño, el servicio de hospitalización Cándido González y la sala de rehabilitación.

Durante el inicio del período lectivo, las autoridades académicas convocan a los estudiantes a aprovechar cada conferencia y los encuentros con especialistas para alcanzar una formación integral y convertirse en profesionales de elevada calidad, capaces de brindar servicios al pueblo en cualquier institución asistencial.

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