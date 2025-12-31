Cultura en el 2025, una mirada retrospectiva

Las Tunas.- «La cultura es la fiesta que el hombre se da a sí mismo», dijo Carlos Marx. Ciertamente, a pesar de las carencias materiales y otras vicisitudes, los artistas se crecen para ofrecer a los públicos obras de calidad. Este 2025 no fue la excepción. Vamos a repasar algunos de sus momentos más relevantes.

Las Tunas, orgullosa de sus tradiciones, volvió a cantarle a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo («El Cubalambé») en múltiples momentos, desarrollados desde la base hasta la magna cita, que arrulla El Cornito y parte de la ciudad: la Jornada Cucalambeana. Espacios teóricos, concursos, canturías, salones de artes plásticas y otras iniciativas aderezaron el convite, con olor a identidad, versos y cubanía.

También la Fundación Nicolás Guillén acogió en el marco de la Fiesta de Raíces y Tradiciones a artistas, estudiosos y cultores diversos provenientes de otras provincias y países. Inolvidables resultaron las presentaciones artísticas del programa, en general, así como las ponencias expuestas en el Coloquio Internacional Presencia de Guillén.

Asimismo, el festival de magia Ánfora volvió a hechizarnos con sus trucos de palomas, pañuelos, naipes y otros accesorios, en manos de ilusionistas provientes de varios territorios y países. En ese contexto, se premió a la compañía camagueyana Teatro Cubano de la Magia con el Gran Premio.

Otro momento jubiloso del calendario fue el homenaje realizado al grupo portador de tradiciones francohaitianas Petit Dancé, que durante cuatro generaciones ha mantenido el legado de sus ancestros a través de la danza, la música, la culinaria y otras expresiones artísticas.

El Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul, por su parte, mostró una calidad superior a otros años, abrazando el sueño de volver a su carácter nacional a partir de esta edición, algo que sería significativo para la provincia.

También la Jornada Provincial de Música de Conciertos alegró la ciudad con valiosas interpretaciones y homenajes a exponentes de estas sonoridades en el territorio y el Festival Entre Música volvió a ser un hervidero de ritmos multicolores, con espacios para el son, la trova y mucho más, además de incluir actividades con el protagonismo de otras manifestaciones del arte.

Tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, nuestros creadores también ofrecieron sus aportes, sumándose a varias iniciativas a través de la cultura. Además, nos alegró la noticia de que el joven Marcos Rafael García Valera (Mason) obtuviera el primer lugar en el I Festival Nacional Cuba Freestyle. Sin embargo, no todas las noticias fueron buenas, pues fallecieron figuras como el músico Juan Francisco Borges, director del grupo Primer Espacio, y el periodista Luis Manuel Quesada Kindelán, Premio por la Obra de la Vida Rossano Zamora Paadín.

En materia de letras, la provincia también se mostró a la vanguardia. La Feria del Libro y la Literatura acogió nuevos concursos, diferentes actividades y la presencia de importantes escritores, intelectuales y artistas, en general. Una de sus páginas más hermosas fue la entrega por la hija de Pablo Armando Fernández del Premio Por la Obra de la Vida, con el nombre de su padre, al coterráneo Carlos Esquivel, prominente escritor de nuestra tierra. Otros inspiradores de la palabra se mantuvieron activos igualmente en el 2025; ejemplo de ello fue el joven Tomás Escobar, quien venció en cuatro importantes certámenes como el «Mangle Rojo» y el «Calendario».

Por otro lado, Las Tunas ganó por segunda ocasión el Festival Nacional de Telecentros, resultado que vislumbra la entrega y el talento de nuestros colegas. En calidad de sede, el Balcón de Oriente fue testigo de la proyección de audiovisuales valiosos durante algunos días, así como intercambios con proyectos comunitarios, conversatorios y otras acciones, con la participación de la mayoría de los telecentros del país.

Asimismo, varios trabajadores de los medios de prensa obtuvieron lauros este año. Es el caso de Eddys Crespo Vargas (televisión), Raúl Verdecie (televisión) y Jorge Carbonell (radio), quienes recibieron la condición Artista de Mérito. También Maura Peña Machado obtuvo el Micrófono de la Radio Cubana, el realizador de sonidos William Vázquez Sosa mereció el Premio al Mérito Técnico, la reportera Yamisleydis Montoya alcanzó el Premio Esperanza, mientras que Reynaldo López Peña y Yenima Díaz Velázquez merecieron la medalla Raúl Gómez García.

Como nos tienen acostumbrados, las artes visuales figuraron entre las manifestaciones más activas. Las Tunas participó en la programación colateral de la XV Bienal de La Habana, gracias a la labor del proyecto Zona Creativa, que lidera Leonardo Fuentes Caballín. Así, los proyectos Fotógrafas Tuneras, BuscArte y otros se insertaron en el programa con múltiples iniciativas. Además, se retomó en la provincia la Bienal de Escultura, en su XIII edición, contando en su agenda con talleres, exposiciones y otras actividades. La Plástica en Abril y muestras individuales y colectivas completaron el brillo de las artes plásticas en el 2025.

Estos y otros momentos especiales marcaron la cultura en Las Tunas durante el año que culmina. No son los únicos, pero evidencian que nuestros artistas no se detienen a pesar de las carencias y otros escollos. Ellos saben crecerse, conscientes de su papel en la sociedad, para llevar a los públicos bellas interpretaciones, cuadros para pensar y textos en los que merece la pena zambullirse. Bien lo dijo Martí: “El arte, como la sal a los alimentos, preserva a las naciones”.

