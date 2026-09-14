Carlos Viera y Taylor Velázquez, promesas tuneras en la ruta al Panamericano Sub‑12

Carlos Viera y Taylor Velázquez, promesas tuneras en la ruta al Panamericano Sub‑12

Las Tunas.- Los tuneros Carlos Juan Viera y Taylor Velázquez figuran en la preselección cubana Sub‑12, integrada por 40 peloteritos que iniciaron los entrenamientos este 13 de septiembre en Sancti Spíritus con el propósito de conformar el equipo que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano de la categoría, previsto del 18 al 28 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.

La pre-nómina cubana está compuesta por cinco receptores, diecinueve jugadores de cuadro, nueve jardineros y siete lanzadores.

Este certamen reunirá a doce países y otorgará cuatro boletos al Mundial de Taiwán 2027. Cuba quedó ubicada en el grupo de República Dominicana junto al favorito conjunto de Estados Unidos, además de Nicaragua y Brasil.

Los dos primeros avanzarán a la súper ronda, donde solo los tres mejores equipos lograrán el pase, pues los anfitriones ya cuentan con clasificación asegurada.

El jefe técnico de la categoría, Roberto González Bonachea, explicó que la ausencia del Campeonato Nacional obligó a aplicar variantes en la conformación del grupo. Se solicitaron a las provincias los atletas con condiciones para integrar la preselección, considerados atletas de perspectiva, a quienes se les dio seguimiento desde el año pasado.

Para definir a los 40 convocados se realizaron pruebas físicas como carreras de 60 yardas, desplazamientos de home a primera con swing, además de mediciones de potencia ofensiva y fuerza defensiva.

En cuanto al cuerpo técnico, inicialmente estaba previsto que el habanero Raúl Rodríguez dirigiera el conjunto, pero problemas personales lo apartaron del cargo. En su lugar asumirá el granmense Vladimir Vargas, con experiencia en torneos internacionales.

Lo acompañan el capitalino Lázaro Humanes como entrenador de pitcheo, el espirituano Karel Bernal en funciones similares y el avileño Yolexi Delgado como asistente de primera base.

El lanzador Carlos Juan Viera (hijo del pitcher Carlos Viera) destaca por su velocidad (69-70 millas a sus 11 años), cualidad que lo convierte en una pieza atractiva para el equipo cubano.

Taylor Velázquez, por su parte, es un jugador de cuadro veloz y ofensivo, con capacidad para generar peligro en las bases y aportar dinamismo al lineup.

Ambos representan la nueva generación de talentos que buscan abrir camino hacia futuras competencias internacionales y consolidar el prestigio de Las Tunas en el béisbol infantil cubano.

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