Habilita organización Alcohólicos Anónimos línea de ayuda 

Las Tunas.- Desde hace 31 años, la organización Alcohólicos Anónimos brinda apoyo en el territorio a personas con problemas de alcoholismo y su recuperación. Como parte de esa labor, dispone actualmente de una línea de ayuda destinada a quienes enfrentan dificultades con su manera de beber y necesitan orientación especializada.

Los interesados pueden comunicarse al número 59967752, de lunes a viernes, a partir de las cinco de la tarde. A través de este servicio, un miembro de la organización brindará ayuda y orientará sobre la conducta a seguir ante esta enfermedad, considerada un problema de salud a escala mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes figuran entre los grupos más afectados.

El consumo nocivo de alcohol ocupa un lugar relevante entre los factores de riesgo de morbilidad y está asociado a alrededor de 60 enfermedades y lesiones. Entre ellas se encuentran la cirrosis hepática, la epilepsia, las intoxicaciones, los accidentes de tránsito, la violencia y varios tipos de cáncer, incluidos los de colon, mama, laringe e hígado.

La línea de ayuda constituye una nueva alternativa que funciona con apoyo de la Dirección General de Salud en la provincia y tiene como propósito contribuir a la recuperación de las personas afectadas por el consumo de bebidas alcohólicas. Para ello cuenta con el acompañamiento de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, cuyos integrantes promueven la sobriedad mediante el apoyo mutuo.

En el municipio cabecera, la organización desarrolla su labor mediante cinco grupos de apoyo comunitario que sesionan semanalmente. En esos encuentros, los participantes comparten experiencias relacionadas con su proceso de recuperación y brindan acompañamiento a quienes se incorporan por primera vez.

Alcohólicos Anónimos llegó a Cuba en enero de 1993, cuando miembros de la comunidad de San Francisco, California, en Estados Unidos, fundaron el primer grupo del país, denominado Sueño. Posteriormente, tras un proceso de reconocimiento institucional, en 2019 el Ministerio de Salud Pública reconoció a Alcohólicos Anónimos como una organización no gubernamental sin fines de lucro.

La organización tiene como propósito ofrecer un ambiente de apoyo donde las personas con problemas de alcoholismo puedan ayudarse mutuamente a dejar de consumir bebidas alcohólicas y descubrir una nueva forma de vida. Mediante reuniones periódicas, los participantes comparten experiencias y siguen un programa gratuito de recuperación basado en 12 pasos, orientado a alcanzar y mantener la sobriedad.

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