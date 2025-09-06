Servicio de Neonatología: un espacio de formación en el manejo integral de los recién nacidos

Las Tunas.- Con el inicio del período escolar en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, los educandos en formación en diversas modalidades de la carrera de Enfermería se insertan en el servicio de Neonatología, del Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna.

La experiencia directa a la práctica asistencial propicia la vocación al servicio de la salud infantil en alumnos de técnico superior de ciclo corto, que cursan el tercer año de ese perfil.

Jonathan Ramos Camejo explica que el servicio de Neonatología es una experiencia única para quienes se forman en la carrera. «Tienen que realmente estar aquí para vivirlo, la evolución de los bebés con el piel a piel de las madres durante la lactancia; hay que tener mucha dedicación, amor y gustarte la carrera.

«Tras graduarme quiero ser un mejor enfermero, superarme y optar por la licenciatura; daré lo mejor de mí en este servicio y en el hospital».

Por su parte, Ludinela Rivas Sánchez valora el servicio de excelencia. «Es muy sacrificado el quehacer ante el cuidado de los bebés, educas a las madres respecto a las técnicas de lactancia segura para que el bebé gane peso en el menor tiempo posible. Deseo convertirme en una buena enfermera e integrarme a un equipo de trabajo, cada profesional aquí es ejemplo y se convierte en tu familia».

También potencian su formación práctica y asistencial educandos de quinto año que optaron por la verticalización de sus estudios e integrantes del Movimiento de Alumnos Ayudantes Mario Muñoz Monroe.

«En el primer año de la carrera comencé como alumna ayudante y a partir del segundo año me incorporé al Movimiento Mario Muñoz Monroy, y desde entonces no he dejado el servicio. Me encanta trabajar con los niños, nos sentimos cómodos con el personal y principalmente con la profesora, quien desde su experiencia nos guía en todo momento», refiere Samantha Rodríguez Álvarez Ajá.

«La oportunidad de verticalización de los estudios nos permite una formación constante hacia la especialización, se logra mayor conocimiento y nos favorece porque tenemos la oportunidad de terminar el quinto año como licenciados y, a la vez, iniciamos el primer año en la especialidad de Neonatología. A los 27 años nos convertiremos en especialistas con la posibilidad, además, de hacer una maestría de forma simultánea».

Alejandro Briones Rodríguez es de los jóvenes tuneros que aprecia la calidad humana de los profesionales de la Enfermería. «Realmente es un servicio con mucha calidad humana, este trabajo brinda una mayor experiencia».

Mientras, Disney Acosta Santiago distingue la Neonatología por su elevada responsabilidad. «Fomentas valores como el humanismo al trabajar con recién nacidos, es una experiencia que convierte al enfermero en ese personal con alto compromiso con la salud de los importantes tesoros de cada familia».

Para la tunera Natalie Mola Gutiérrez Natalie el servicio representa un desafío, pues creció con las dinámicas, retos y esfuerzos de su madre al cuidado de los pequeños. «La enfermería llegó como una segunda opción y decidí la verticalización en Neonatología por el ejemplo de mi madre toda la vida, sé lo que se siente, de la entrega incondicional al servicio; siempre digo que no voy a ser mejor que ella porque es insuperable como profesional».

La familiarización con el trabajo asistencial favorece el proceso de las dinámicas en el servicio de Neonatología, en el que un colectivo docente fomenta conocimientos relacionados al manejo y atención de los bebés, la nutrición en el nacido pretérmino y los cuidados inmediatos que recompensan con una mayor supervivencia.

/mga/

