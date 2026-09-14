El pulso de la enseñanza artística en Las Tunas

Las Tunas.- Cuando se habla del mapa cultural de Cuba, la mirada tiende a fijarse en La Habana, pero parte importante de la verdadera fuerza motriz del sistema de enseñanza artística reside en las provincias.

El caso de Las Tunas es emblemático: un territorio del oriente cubano donde la formación en las artes ha sido, históricamente, un catalizador de identidad comunitaria y un baluarte de resistencia cultural.

​Instituciones como la Escuela Profesional de Arte (EPA) «El Cucalambé» y otros centros de enseñanza artística de provincias orientales que tributan al territorio, han desempeñado un papel decisivo en la descentralización del talento; de sus aulas no solo han salido artistas de un altísimo rigor técnico, sino que la escuela se ha consolidado como el centro de gravedad del patrimonio local.

Las Tunas, conocida como la capital de la escultura cubana y sede de eventos icónicos como la Jornada Cucalambeana, debe buena parte de su vitalidad creativa a esta cantera constante de jóvenes graduados que alimentan tanto el movimiento aficionado como las instituciones profesionales del territorio.

​Sin embargo, el impacto de la crisis socioeconómica se siente con particular dureza en la actualidad, la enseñanza artística en esta provincia enfrenta hoy una batalla cotidiana contra la escasez: desde la falta de insumos básicos, hasta los problemas de transporte y la infraestructura física de los planteles, a esto se añade el éxodo de profesores cualificados y de egresados que migran hacia la capital o al extranjero, generando un vacío generacional difícil de reponer a corto plazo.

​Pese al viento en contra, la labor educativa en Las Tunas demuestra que el arte en las provincias cubanas no es un lujo decorativo, sino una necesidad vital de arraigo social, proteger la formación artística en el oriente del país es fundamental para garantizar que el talento, sin importar de qué municipio provenga, siga encontrando un espacio para florecer y transformar su comunidad.

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