Yadisnel Reyes estará en el Mundial Sub‑15 de béisbol

Las Tunas.- El lanzador tunero Yadisnel Reyes forma parte de la nómina del equipo Cuba Sub‑15 de béisbol que participará en el Campeonato Mundial de la categoría, previsto del 25 de septiembre al 4 de octubre en Mérida, Yucatán, México.

Para Reyes, esta convocatoria representa su primera vez vistiendo el uniforme de las cuatro letras, luego de haber integrado varias preselecciones en distintas categorías. Esta convocatoria es un premio a su esfuerzo constante y a la disciplina que ha marcado su formación deportiva.

Otros dos tuneros, el jardinero Keilier Peña y el receptor Cristian Batista, estuvieron en la lucha por integrar el elenco. Aunque no lograron hacer el grado, sus desempeños los mantienen entre los talentos emergentes de la provincia y seguramente tendrán nuevas oportunidades de mostrarse en futuras convocatorias.

La selección cubana está integrada por 20 atletas y será dirigida por el pinareño Alexander Urquiola.

Cuba competirá en el Grupo A, junto a República Dominicana, Alemania, Japón, México y Sudáfrica. El debut será el 25 de septiembre ante los dominicanos, seguido por los duelos frente a Sudáfrica, Japón, Alemania y México. La llave presenta estilos diversos y obliga al cuerpo técnico a una rápida adaptación táctica.

En el Grupo B aparecen Australia, República Checa, Nicaragua, Taiwán, Estados Unidos y Venezuela, conformando un panorama competitivo de alto nivel.

Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda; allí, los dos mejores discutirán el título mundial, mientras que tercero y cuarto lo harán por el bronce.

El Mundial de México será un escenario ideal para medir el alcance de esta generación y para que Cuba busque retomar el protagonismo perdido tras su ausencia en la edición de 2024.

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