Tres peloteros de Las Tunas integran la preselección cubana sub-23

Las Tunas.- La Federación Cubana de Béisbol oficializó la preselección rumbo a la Copa Mundial Sub-23 de Nicaragua, que se concentrará en Cienfuegos y La Habana.

El objetivo inmediato es completar la última fase de preparación y definir la nómina definitiva que representará a Cuba en el certamen internacional.

Las Tunas aporta tres figuras claves: el jardinero Yassel Izaguirre y los jugadores de cuadro Jean Lucas Baldoquín y Norge Torres, además del mánager de los Leñadores, Abeisy Pantoja, quien integra el colectivo técnico encabezado por Guillermo Carmona.

La estructura del equipo muestra cambios significativos respecto a anteriores convocatorias. En la lista de receptores aparecen seis nombres, entre ellos Carlos Chávez, Danell Figueroa y Daniel Fernández.

El cuadro se refuerza con hombres como Rafael Álvarez (CAM), Leonardo Alarcón (GRA), Carlos Nieto (LHA) y el propio Baldoquín, mientras que en los jardines destacan Hanyelo Videt (MTZ), Osman Caruncho (VCL), Maikol Barroso (MAY) y el tunero Izaguirre.

El cuerpo de lanzadores es el bloque más amplio, con más de veinte serpentineros, entre ellos Fher Cejas (HAB), Silvio Iturralde (MAT), Kevin Hernández (CFG), Yosney García (MAT), Alexander Vargas (CFG) y Riquelmi Odelín (CAM), además de jóvenes como José Bermúdez, Randy Martínez y Cristian Rojas.

La Copa Mundial Sub-23 se disputará del 6 al 15 de noviembre en tres escenarios: el Estadio Nacional Soberanía de Managua, el Roberto Clemente de Masaya y el Rigoberto López Pérez de León.

Cuba integra el Grupo B junto a Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela. En el Grupo A competirán Australia, República Checa, Panamá, Puerto Rico, China Taipéi y Nicaragua como anfitriona. Los tres primeros de cada llave avanzarán a la super ronda, instancia que definirá el podio del campeonato.

Con una nómina amplia y variada, el béisbol cubano apuesta por combinar experiencia y juventud en busca de un resultado que devuelva protagonismo a la isla en el escenario internacional.

Preselección cubana sub-23:

Receptores: Carlos Chávez, Danell Figueroa, Daniel Alejandro Fernández, Yadimir Fuentes, Yaidel Ruiz y Yonathan Luis Acosta.

Jugadores de cuadro: Rafael De Jesús Álvarez, Alexei Febles, Jean Lucas Baldoquín, Juan Manuel Pérez, Carlos Alberto Nieto, Jonathan Moreno, Leonardo Adrian Alarcón, Norge De Jesús Torres, Boris Javier Madrazo, Erik Yuniel Acevedo y Frank David González.

Jardineros: Hanyelo Videt, Yassel Conrado Izaguirre, Ernesto Pérez, Osman Antonio Caruncho, Maikol Barroso, Daniel Froilán, Yordan Luis Rivas y Bernie Yangensy Socarras.

Lanzadores: José Ignacio Bermúdez, Randy Román Martínez, Darío Sarduy, Fher Cejas, Rafael Orlando Perdomo, Daniel Alejandro García, Lee Andy Plumas, Riquelme Odelin, Misael Francisco Fonseca, Silvio Bruno Iturralde, Kevin Manuel Hernández, Omar David Pérez, Yosney García, Alexander Vargas, Cristian Rojas, Yurisen Blanco, Giandy Gutiérrez, Shaiel Cruz, Rafael Luis Castillo y Leandro David Bellas.

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