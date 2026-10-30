«Entre Peñas y sus Deportes»: nueva propuesta deportiva en el Sport Bar del estadio Julio Antonio Mella 

Las Tunas.- El Sport Bar, ubicado en la instalación deportiva del estadio Julio Antonio Mella, acoge el nuevo proyecto “Entre Peñas y sus Deportes”, liderado por el narrador y comentarista Yoan Guevara Espinosa, un espacio que busca acercar el deporte tunero a los aficionados y rescatar las historias humanas detrás de los atletas y personalidades que han engrandecido la provincia.

“Esta nueva idea es para que el deporte en Las Tunas crezca con la presencia de las peñas, pero sobretodo de los diferentes deportes que hay en la provincia con las personas que han logrado los resultados», explicó Guevara Espinosa al presentar la iniciativa.

El proyecto, según su promotor, está concebido “más que todo para compartir en familia, hablar del deporte tunero, conocer interioridades de personas que prácticamente pasan desapercibidas por nuestra vida y que han hecho mucho por el deporte de Las Tunas”.

En ese sentido, detalló que “es un proyecto donde se comparten relatos, historias, secciones donde verá a los atletas y personas que han dado glorias a esta provincia hacer algo diferente, usted lo verá hacer cuentos e incluso bailar”.

La propuesta también pretende socializar el quehacer deportivo con los emprendedores y con la vida cotidiana de los tuneros. “Es más o menos la idea del proyecto, socializar entre el deporte y todos los emprendedores y además la vida útil de cada cubano y de cada tunero que responde a los intereses de la vida competitiva aquí en Las Tunas”, señaló.

Este nuevo espacio arrancó con el ajedrez, un deporte que ha crecido mucho en el territorio, y contó con la presencia de Humberto Pecorelli, de quien Guevara destacó que se le pudo ver “haciendo también cosas que no es lo habitual en él”. “Yo creo que de esto va la peña también, o este espacio que tiene ahora el deporte en Las Tunas, de ver esa otra parte del deporte tunero”, agregó.

El enfoque humano será eje central. “Sobre todo conocer las personas desde el punto de vista humano, porque nos enfocamos mucho en el atleta, cuando lo vemos en el terreno, cuando lo vemos en la cancha, cuando lo vemos sentado en una mesa, pero yo quiero que las personas conozcan otras particularidades de ese ser humano que también tiene carencias, que también tiene sentimientos y que quiere compartir cosas que no se saben de él con todo el que viene a verlo aquí en este proyecto”, manifestó.

El espacio, ubicado en la tercera planta del estadio Julio Antonio Mella, abrirá sus puertas a diversos públicos. “Aquí van a venir incluso, nos lo han pedido las familias de los Alarcón, que va a haber una peña con ellos que quieren venir a compartir con el pueblo de Las Tunas. Aquí van a venir personas que usted lo ve por la calle un día recogiendo una lata, pasando trabajo, que tienen disímiles situaciones y quieren compartir y conocer a la familia de deporte tunero”, comentó.

Sobre la programación, Guevara Espinosa informó que la peña funcionará “prácticamente durante todo el año” con dos frecuencias semanales, que se incrementarán a hasta tres en algún momento.

“Empezó el ajedrez, luego va a venir el boxeo, un deporte que también necesita que lo ayuden y que se hable de ellos”. Las citas serán martes y jueves, y el domingo se jugará un torneo de dominó para los aficionados.

“La invitación es para todo el que quiera venir, porque usted quizás no sea parte de la familia, pero puede venir a compartir con nosotros en la peña. Por aquí van a pasar muchísimas personas del movimiento deportivo y van a conocer interioridades de todo”, concluyó.

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