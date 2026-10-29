Café Literario Plaza de Almas celebra edición especial dedicada a la fantasía y la ciencia ficción

Café Literario Plaza de Almas celebra edición especial dedicada a la fantasía y la ciencia ficción

​Las Tunas.- Con una invitación a «ser tu alter ego por un día», el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 9:30 a. m., la Plaza Martiana de Las Tunas acogerá una nueva edición del Café Literario Plaza de Almas.

En esta ocasión, el evento combinará la literatura con el ambiente de Halloween, centrándose en temáticas como la literatura fantástica, la ciencia ficción y la cultura pop.

​Auspiciado y dirigido por el propio proyecto, este espacio de confluencia artística propone una jornada diferente donde los asistentes están invitados a acudir caracterizados de su personaje, monstruo, héroe o símbolo favorito.

​El plato fuerte del encuentro será la presentación de la nueva edición del proyecto literario El Guijarro, así como el poemario Al pie de las montañas, del escritor Yeinier Aguilera Concepción, cuya obra ha sido descrita como una invitación «a soñar, a imaginar y a explorar otros mundos desde la palabra».

​La cita cultural contará con un panel de reconocidos creadores invitados que enriquecerán el debate y la propuesta artística, entre ellos destacan los cantantes Jorge Luis Corrales y Viviana Ochoa, junto al resto de los invitados escritores: Eric Villavicencio, Yeinier Aguilera, Jessica González y Rogert Gómez.

La conducción del evento estará a cargo de Yury García Fatela, su anfitrión, asegurando el dinamismo de esta «mascarada del año» que demuestra, una vez más, que la literatura también se vive en comunidad.

​Esta edición cuenta con el respaldo y la colaboración de instituciones y proyectos locales como Plaza Martiana Las Tunas, El Manuscrito Perdido y Editorial Sanlope.

​La cita queda abierta para todos los amantes de la lectura y el misterio que deseen sumergirse en esta bacanal de letras y fantasía.

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