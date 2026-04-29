Los Leñadores reciben la bandera en acto solemne

Las Tunas.- En la histórica Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García, de la capital tunera, el equipo de los Leñadores fue abanderado este miércoles como antesala a su participación en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, que arrancará el próximo sábado 2 de mayo.

La ceremonia contó con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido, la gobernadora Yelenys Tornes y el director de Deportes, Esnaido Estanque.

Este último portó la bandera verdirroja, que fue entregada a las autoridades y depositada en manos de Yudier Rondón, acompañado por Yasel Izaguirre y Eliander Bravo.

El compromiso de los jugadores fue leído por el torpedero Norge Torres, quien destacó la unidad del grupo y reafirmó el compromiso de brindar el máximo esfuerzo para llegar a la final de este torneo.

Con este acto, los verdirrojos oficializaron su nuevo objetivo deportivo y quedaron listos para el debut en el estadio Julio Antonio Mella, donde medirán fuerzas contra los Cachorros en el choque inaugural de la Liga Élite.

/lrc/