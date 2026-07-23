Tuneros con calendario intenso en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La delegación tunera tendrá presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto con más de seis mil atletas de 37 países.

El calendario de actuaciones de los representantes de Las Tunas se extiende desde el debut de Rosangela Jardines en el softbol femenino, la gimnasta Daliana Rosi Concepción y las hockistas Sunaily Nikle, Alexyanes Ramirez y Diana Lores hasta presentación de la pentatleta Diana Leyva, quien cierra la presentación de los tuneros en tierras quisqueyanas.

Las primeras en salir al terreno serán Rosagela Jardines, cuando el equipo de softbol femenino debute el 26 de julio en un torneo que se prolongará hasta el 31 en el Estadio de Softbol Juan Pablo Duarte. Ese mismo día, jugará el hockey femenino con Sunailys Nikle, Alexyanes Ramírez y Diana Lores, torneo que se jugará hasta el 3 de agosto.

Además la gimnasia tendrá como representante a Daliana Rosi Concepción, entre el 26 y el 28 de julio en el Pabellón de Gimnasia.

Antes, el 24, el entrenador Reiter Téllez abrirá la participación tunera en el tiro con arco, disciplina que se extenderá hasta el 29 en el Campo de Tiro con Arco.

En tando, el 25, Arnoy Rojas dirigirá a sus taekwondocas, en competencia hasta el 28 en el Pabellón de Combate No. 2.

El 27 de julio, será el turno de Moisés Torres y el hockey masculino, que se extenderá hasta el 4 de agosto en el Complejo Deportivo Parques del Este (Estadio de Hockey sobre Césped).

El fútbol, con Ricardo Polo, se disputará del 30 de julio al 7 de agosto, con encuentros en los estadios Moca 85, El Cóndor de La Vega y el Cibao de Santiago. Cuba debutará ante Costa Rica.

El equipo Cuba de béisbol, integrado por Henry Quintero, jugará por primera vez el 31 de julio ante Curazao, al día siguiente se las verá con Puerto Rico y el dos de agosto se medirán a los anfitriones dominicanos. El calendario del béisbol se extenderá hasta el 7 de agosto.

En agosto, la actividad se intensifica. El 2 comenzará la participación de la voleibolista Claudia Tarín, hasta el 7 en el Palacio de Voleibol Ricardo Arias.

El atletismo, con Reynaldo Espinosa, Marian López, José Tamerón, Yoandys Lescay y Yander Herrera, se desarrollará del 3 al 7 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El propio día 3 de agosto, los softbolistas Héctor Castillo y Samuel Boris, jugarán la ronda preliminar del softbol masculino en el Estadio de Softbol Juan Pablo Duarte, evento que de extenderá hasta el 8 de agosto.

Finalmente, la última tunera en debutar será la pentatleta Diana Leyva, del 4 al 8 de agosto en el escenario Batalla de las Carreras.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, con sede principal en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, reunirán a miles de atletas en 40 deportes y 56 disciplinas, con la mascota Colí, el barrancolí, como símbolo de identidad caribeña.

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