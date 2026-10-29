Potencian futuros estomatólogos de Las Tunas los procesos de formación desde la comunidad

Las Tunas.- Ocupados desde el inicio propio de su formación por garantizar la salud bucal de los adultos mayores, alumnos de la carrera de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, realizaron una intervención educativa en la Casa de Abuelos Guillermo Tejas, de esta ciudad.

Información, recursos de ayuda y los actuales servicios bucodentales de la población mayor, se incluyeron en la charla educativa que ofrecieron los alumnos, orientada a mejorar la salud de los ancianos desde la prevención ante padecimientos más comunes, cambios por el envejecimiento en dientes y encías, y el cuidado dental para conservar piezas dentales y la adecuada masticación de los alimentos.

Rutinas de higiene, factores como la ingestión de medicamentos o la pérdida de la destreza manual por los problemas osteomusculares y enfermedad periodontal causante de las frecuentes inflamaciones y sangrados de encías, también figuraron en el encuentro que puso de manifiesto el interés de las nuevas generaciones de la especialidad por las poblaciones vulnerables.

Como parte de su vínculo con la comunidad, los estudiantes de Estomatología llegan cada semana al área de salud del policlínico docente Gustavo Aldereguía Lima. En ese escenario contribuyen al cuidado de la población, comparten conocimientos sobre salud bucal y consolidan su preparación profesional a través de la práctica cotidiana.

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