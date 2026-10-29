Henry Quintero lidera la furia de Las Tunas en el José Antonio Huelga

Henry Quintero lidera la furia de Las Tunas en el José Antonio Huelga

Las Tunas.- Un racimo de siete carreras en el noveno capítulo desmoronó la resistencia de Sancti Spíritus y selló este jueves el triunfo de los Leñadores 16×8 sobre los Gallos, en el estadio José Antonio Huelga.

Con el marcador 9×8, la ofensiva verdirroja explotó en la última entrada. Roberto Súliban Baldoquín abrió con triple, Luis Antonio Pérez conectó vuelacercas de dos carreras y Henry Quintero, con dos compañeros a bordo, desapareció la pelota para poner cifras definitivas. El pitcheo espirituano de Yankiel Mauris y Edgar Espinosa se desintegró al permitir siete anotaciones en ese tramo.

El partido había roto el molde de los duelos de pitcheo. En el segundo inning, Las Tunas se adelantó 2×0, pero Delvis Hernández castigó con grand slam para darle la vuelta al marcador 4-2.

El abridor tunero Andier Reyes no tuvo su mejor tarde: en cinco entradas permitió cinco carreras limpias, incluido el bambinazo, aunque abandonó el box con el juego empatado a cinco.

La ofensiva tunera volvió a la carga en el cuarto y quinto innings. Un doble de Larduert y un cohete de Castillo produjeron tres anotaciones en el cuarto, mientras que Henry Quintero y Yordanis Alarcón sacudieron jonrones en el quinto para poner el juego 8-ñx5 a favor de los visitantes.

El director de los Gallos recurrió a su bullpen sin éxito: Miguel Dávila fue sustituido tras 3.2 entradas y José Martínez tampoco pudo contener el fuego enemigo.

En el séptimo, la tropa local aprovechó un error de Jean Lucas Baldoquín y Alexei Febles hizo daño con un cañonazo que trajo dos compañeros más a la registradora, para acercar a Sancti Spíritus 8×8. Pero el noveno definió el choque. La victoria correspondió a Rodolfo Díaz (4-0), mientras que la derrota recayó en Yankiel Mauris (2-2).

Por Las Tunas, el jardinero central Yuniesky Larduert fue una máquina de conectar imparables al ligar de 5-4 con dos remolques y tres anotaciones. Henry Quintero se llevó los máximos honores al conectar dos cuadrangulares y remolcar cuatro carreras. Roberto Súliban Baldoquín también brilló al batear de 4-1 con un triple, dos bases por bolas y tres anotaciones.

Por los Gallos, Alexei Febles destacó con un bambinazo y cuatro carreras remolcadas, mientras que Delvis Hernández conectó un cuadrangular con las bases llenas en el segundo capítulo.

Este viernes Leñadores y Gallos se volverán a ver las caras en el Huelga espirituano. En este primer duelo en suelo yayabero se llevó la palmas la ofensiva tunera ante el mejor pitcheo del campeonato.

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