Desarrollado en Las Tunas acto de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media

Desarrollado en Las Tunas acto de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- La escuela pedagógica «Rita Longa» de Las Tunas acogió hoy el acto provincial de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), fundada por el líder histórico Fidel Castro Ruz, el 6 de diciembre de 1970.

El presidente de la organización en la provincia, Roberto Cerdeira Cañete, dio la bienvenida a los estudiantes de Primer año en el plantel, con la exhortación a que «la FEEM no sea solo un nombre y se haga sentir en cada aula, actividad, iniciativa y acción emprendidas».

Enfatizó que «ser estudiante también significa participar, aportar, ayudar y tener el valor de soñar con un futuro mejor y lo verdaderamente importante es lo que llevamos en el corazón».

Como homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por su centenario, una decena de estudiantes del plantel sede firmaron el libro «La FEEM soy yo», en el que debe quedar registrado el ingreso, como lo establece su documento rector el «Manual Nosotros».

Estudiantes del décimo grado de preuniversitario, y el primer año de la enseñanza politécnica, participaron hoy en los actos efectuados en los 42 centros donde funciona la organización en la provincia.

La FEEM se integra en Las Tunas a la Red juvenil comunitaria, desde junio pasado, en apoyo a las actividades que se desarrollan en los Consejos Populares, a partir de la motivación a los estudiantes para que se unan y ayuden en todo lo necesario.

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