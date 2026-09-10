Leñadores y Toros igualan en tope de preparación en Amancio

Las Tunas.- La pasión por el béisbol volvió a desbordar las gradas del estadio Gilberto Ferrales de Amancio, donde los Toros de Camagüey y los Leñadores de Las Tunas se enfrentaron en un tope de preparación que terminó igualado 2×2 en nueve entradas.

Antes del inicio del encuentro, fueron reconocidos los peloteros amancieros Luis A. Pérez y Maikel Yordan Molina, dos jóvenes figuras que están escribiendo la historia reciente del deporte tunero.

El homenaje marcó el tono emotivo de una jornada donde el béisbol volvió a unir generaciones: niños, jóvenes y adultos se congregaron para disfrutar de un espectáculo deportivo que reafirma la pasión de este municipio por la pelota.

Por Camagüey, el mentor Miguel Borroto apostó por una alineación encabezada por Jonathan Martínez (SS) y Michael Thompson (CF), seguidos por Rafael Álvarez (1B), Hubert Sánchez (BD), Carlos Matos (C), Yuri Fernández (3B), Damián Contreras (RF), Reynaldo Rodríguez (LF) y Robert Acevedo (2B), con Albert Valladares como lanzador abridor.

Mientras tanto, los Leñadores tuneros, dirigidos por Abeyci Pantoja, presentaron una nómina de lujo: Héctor Castillo (CF), Yudier Rondón (RF), Yosvani Alarcón (BD), Maikel Yordan Molina (1B), Yaser Izaguirre (LF), Jean Lucas Baldoquín (3B), Luis A. Pérez (SS), Yerlandy Damas (C) y Norge Torres (2B). El lanzador fue Eliander Bravo.

El desafío terminó igualado 2×2, con Camagüey conectando siete hits y Las Tunas cinco, sin errores a la defensa. Además Yosvani Alarcón ligó un batazo de vuelta completa.

Ambos equipos mostraron solidez en el montículo y disciplina táctica, aprovechando el encuentro para evaluar nuevas combinaciones y ajustar sus maquinarias de cara al calendario oficial.

Un reconocimiento especial para el sureño municipio de Amancio, donde la pasión por el deporte nacional se mantiene encendida, y este tope fue una muestra de que Toros y Leñadores están listos para ofrecer grandes emociones en la venidera campaña.

/lrc/