Leñadores y Toros se medirán en Amancio rumbo a la Serie Nacional 65

Las Tunas.- El estadio Gilberto Ferrales de Amancio volverá a ser protagonista este 10 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, cuando las preselecciones de los Leñadores de Las Tunas y los Toros de Camagüey se enfrenten en un partido de preparación con vistas a la venidera Serie Nacional 65.

La instalación amanciera vuelve a convertirse en sede de compromisos beisboleros de relevancia. En los últimos tiempos, el Gilberto Ferrales ha acogido tanto partidos de preparación como encuentros oficiales, incluyendo un choque de la Serie Nacional 64 entre los Leñadores de Las Tunas y los Cazadores de Artemisa, además del equipo Cuba Juvenil, lo que lo convierte en un escenario de referencia para el desarrollo del béisbol tunero.

Este duelo tendrá un matiz especial con el regreso de Miguel Borroto al mando de los Toros camagüeyanos. Su última aparición fue en la Serie 59, cuando llevó a Camagüey a discutir el título frente a Matanzas, en una campaña que marcó uno de los capítulos más recordados de la pelota cubana reciente.

Por su parte, los Leñadores tuneros llegan con una nómina que combina experiencia y juventud, en plena fase de preparación.

Figuras como Yosvani Alarcón, los hermanos Baldoquín, Yassel Izaguirre, Henry Quintero, Yudier Rondón, Héctor Castillo, Maikel Yordan Molina y Luis A. Pérez encabezan la base del conjunto, mientras se incorporan talentos emergentes que buscan ganarse un puesto definitivo en la plantilla.

En el pitcheo sobresalen Eliander Bravo, Rodolfo Díaz, Keniel Ferraz y Alberto Pablo Civil.

El encuentro servirá no solo para medir fuerzas entre dos equipos en plena temporada, sino también para ajustar estrategias en áreas claves como pitcheo, bateo y defensa, antes del inicio oficial de la campaña.

La fanaticada de Amancio espera con entusiasmo este choque, que promete grandes emociones y será una nueva oportunidad para evaluar el estado de forma de ambas selecciones.

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