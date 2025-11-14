Colectivo pioneril en «Colombia» desarrolla diversas actividades

Colombia, Las Tunas.- La Organización de Pioneros José Martí realiza diversas actividades en la escuela secundaria básica urbana 2 de Diciembre en el municipio de Colombia, las cuales apoyan el desarrollo del proceso docente-educativo.

La presidenta del colectivo pioneril, Camila Lázara Gallardo Ramírez, destaca que con frecuencia semanal «hacemos matutinos para resaltar las efemérides más importantes ya sean nacionales, provinciales o del municipio».

Asimismo, cada mes se efectúan las asambleas, con la participación de la estructura, para analizar el cumplimiento de varios parámetros como es la asistencia y puntualidad, el uso correcto del uniforme y el desarrollo de concursos con el apoyo de los instructores de arte; también se visitan lugares históricos de la localidad.

En saludo al venidero aniversario 69 del desembarco del yate Granma, el colectivo pioneril que lleva por nombre esa fecha Patria, ya se organizan algunas actividades para homenajear. Entre ellas resalta la convocatoria del concurso Mi escuela 2 de diciembre, en el que se podrá participar en la modalidad de dibujos, canciones, poesías y cartas que reflejen el amor por el centro, explica Gallardo Ramírez.

/mga/

