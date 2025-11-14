14 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Colectivo pioneril en «Colombia» desarrolla diversas actividades

14 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   5

Colombia, Las Tunas.- La Organización de Pioneros José Martí realiza diversas actividades en la escuela secundaria básica urbana 2 de Diciembre en el municipio de Colombia, las cuales apoyan el desarrollo del proceso docente-educativo.

La presidenta del colectivo pioneril, Camila Lázara Gallardo Ramírez, destaca que con frecuencia semanal «hacemos matutinos para resaltar las efemérides más importantes ya sean nacionales, provinciales o del municipio».

Asimismo, cada mes se efectúan las asambleas, con la participación de la estructura, para analizar el cumplimiento de varios parámetros como es la asistencia y puntualidad, el uso correcto del uniforme y el desarrollo de concursos con el apoyo de los instructores de arte; también se visitan lugares históricos de la localidad.

En saludo al venidero aniversario 69 del desembarco del yate Granma, el colectivo pioneril que lleva por nombre esa fecha Patria, ya se organizan algunas actividades para homenajear. Entre ellas resalta la convocatoria del concurso Mi escuela 2 de diciembre, en el que se podrá participar en la modalidad de dibujos, canciones, poesías y cartas que reflejen el amor por el centro, explica Gallardo Ramírez.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: escuela 2 de Diciembre - Organización de Pioneros José Martí

Últimas noticias

Lluvias recientes favorecen a ganadería tunera

Para la ganadería vacuna de la provincia de Las Tunas, el huracán Melissa dejó más beneficios que afectaciones pues las medidas que se adoptaron oportunamente garantizaron la vitalidad de los rebaños, sin lamentar pérdidas por ahogamientos en zonas bajas.

Dos tuneros rumbo a la Sordolimpiada Tokio 2025

La ciclista tunera Zaydamis Márquez y su entrenador Ramón Acosta partieron rumbo a Tokio, sede de la Sorlimpiada en este 2025, un evento que reunirá a atletas de todo el mundo en la capital japonesa entre el 15 y el 26 de noviembre.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *