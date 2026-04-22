Comunidad universitaria en Las Tunas rindió homenaje a Lenin

Las Tunas.-Este 22 de abril, la plaza del campus universitario Vladimir Ilich Lenin reunió a estudiantes, profesores y trabajadores para homenajear a la figura que da nombre a la institución, en el aniversario 156 de nacido el principal líder de la Revolución de Octubre.

Durante la jornada, los oradores subrayaron la vigencia del pensamiento leninista en los procesos sociales contemporáneos. Se reconoció su legado en la lucha por la justicia, la emancipación de los pueblos y la construcción de una sociedad más equitativa, principios que merecen ser mantenidos en la actualidad.

Como símbolo de esa herencia, el acto incluyó la entrega de medallas a destacados educadores, quienes durante años dejaron clara su disposición para contribuir con la enseñanza más allá de las fronteras cubanas, como ejemplo de solidaridad e internacionalismo.

En el encuentro se enfatizó en la importancia de inculcar en las nuevas generaciones los valores de compromiso, unidad y conciencia revolucionaria. Este llamado se materializó mediante la iniciativa «Mi firma por Cuba», donde los asistentes plasmaron su apoyo personal hacia la Patria.

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