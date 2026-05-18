Definidos semifinalistas de la Copa de Béisbol Primero de Mayo en Puerto Padre

Definidos semifinalistas de la Copa de Béisbol Primero de Mayo en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo concluyó su fase regular este fin de semana en el Estadio Hermanos Ameijeiras de Puerto Padre, con una jornada llena de emociones que definió los cuatro clasificados a las semifinales.

El duelo estelar de la última fecha de la etapa regular, entre Tigres e Iglesia cumplió con las expectativas. Los felinos se impusieron por la mínima 6 carreras por 5, rompiendo el invicto de La Iglesia y asegurando el primer lugar de la tabla.

Por su parte, Delicias no tuvo piedad de El Uvero y lo noqueó 10 por 0, mientras que Panteras venció 6 anotaciones por 1 a Tiburones para asegurar el cuarto boleto a la postemporada.

Clasificados a Semifinales

1-Los Tigres 4-1

2-Delicias 4-1

3-La Iglesia 3-2

4-Panteras 2-3

Equipos eliminados

Tiburones

El Uvero

El primer cruce tendrá como protagonistas a Los Tigres y a Las Panteras, mientras el otro pareo tendrá frente a frente a Delicias y La Iglesia.

La fase semifinal se jugará el próximo sábado en el estadio Hermanos Ameijeiras, la cual tiene previstos desafíos de muerte súbita pactados a 7 entradas.

Los equipos que resulten vencedores, tendrán la oportunidad de discutir el título de la Copa de Béisbol Social Primero de Mayo en Puerto Padre.

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