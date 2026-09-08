Dairon Michel Suárez brilla como lanzador y bateador

Las Tunas.- El joven tunero Dairon Michel Suárez, integrante de la preselección cubana de béisbol juvenil que se prepara para el evento Panamericano de República Dominicana, cuenta que su llegada al deporte de las bolas y los strikes fue gracias a la insistencia de sus primeros entrenadores, Luis Enrique Meriño y Yordani Miranda.

“Meriño le insistió a mi papá para que me llevara a entrenar, y así fue como empecé”, recuerda.

Desde pequeño mostró condiciones para lanzar y batear, cualidades que sus entrenadores descubrieron en un partido cuando realizó un tiro desde los jardines.

Desde entonces lo prepararon en ambas funciones, y aunque hoy confiesa que disfruta más batear que lanzar, se mantiene como un jugador versátil.

Su paso por todas las categorías ha estado marcado por un consejo que lo acompaña siempre: “Nunca rendirse, seguir batallando”. Esa filosofía lo ha llevado a vestir pronto el uniforme de la selección nacional, un logro que agradece a Dios y a sus entrenadores.

Su referente es el japonés Shohei Ohtani, estrella de las Grandes Ligas, porque también combina el arte de lanzar y batear. “Ese es el pelotero de referencia para mí”, asegura.

Los entrenamientos actuales son duros, más aún para quien asume las dos funciones, pero Suárez los enfrenta con disciplina y fe. Sus aspiraciones van más allá del terreno: primero sacar adelante a su familia, y luego cumplir el sueño de jugar en una de las mejores ligas del mundo.

Con entrega y pasión, Dairon Michel Suárez es parte de la nueva generación de peloteros que buscan dejar huella en escenarios internacionales, llevando consigo la fuerza de sus raíces.

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