Leñadores y Cazadores dividen honores en el «Mella»

Las Tunas.- La doble jornada dominical en el estadio Julio Antonio Mella dejó una división de honores.

Los Leñadores de Las Tunas arrancaron con fuerza y aplastaron a los Cazadores de Artemisa 14×5 en el primer turno, pero en el segundo choque los visitantes reaccionaron y se impusieron 8×1, manteniendo viva la subserie que concluirá este lunes.

El primer partido fue un festival de batazos. La ofensiva verdirroja castigó sin piedad al abridor derecho Geonel Gutiérrez (2-1), quien en apenas tres entradas permitió ocho carreras —siete de ellas limpias— y enfrentó a 22 bateadores sin hallar respuesta. El racimo de ocho anotaciones en el cuarto episodio selló prácticamente el destino del encuentro.

Los Leñadores conectaron 21 imparables, combinaron velocidad en las bases y aprovecharon cada oportunidad para desestabilizar al picheo rival.

Enyer Fernández (3-0) cumplió con cinco entradas de labor, aceptando cinco limpias pero sosteniendo la ventaja. El relevo de José Carlos Sarría fue perfecto: dos capítulos en blanco, sin jits. El jonrón de José Antonio Jiménez para Artemisa quedó como nota aislada en medio del vendaval ofensivo.

El segundo partido mostró un guion opuesto. Esta vez, el dominio lo impuso el cuerpo de lanzadores artemiseños: Raider Alfonso Martínez se acreditó la victoria con tres entradas de trabajo y Yankiel Pérez completó un relevo impecable.

Islay Sotolongo (1-3) cargó con la derrota tras tres entradas complicadas, mientras Andier Reyes toleró otras cuatro anotaciones en cuatro episodios. La artillería tunera, que había sumado 30 carreras en los dos juegos previos, apenas logró cuatro imparables y una anotación en siete capítulos.

La ofensiva cazadora aprovechó cada resquicio para asegurar el triunfo y evitar la barrida.

Con balance de 11-9 para Las Tunas y 10-9 para Artemisa, la subserie particular —que ya no puede perder el conjunto tunero tras sus dos victorias previas— se definirá este lunes en el mismo escenario.

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