Semifinales al rojo vivo: cuatro equipos buscan la gloria del campeonato

La fase regular del campeonato comunitario de fútbol 7 en Majibacoa ha concluido y se han definido los cuatro equipos que avanzan a las semifinales. Tras diez jornadas de competencia, los equipos Renegados, Las Parras, FC Wawawa y Omaja FC lograron asegurar su clasificación, mientras que La Cruz y Gastón FC quedaron fuera de la etapa decisiva.

En esta nueva instancia, los cruces de semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta entre lo pareo siguiente Renegados y Omaja FC en la primera llave, mientras que Las Parras se enfrentarán a FC Wawawa en la segunda. Cada uno de los equipos llega con méritos propios y con la ilusión de alcanzar la gran final, en un escenario donde la disciplina, la estrategia y la pasión por el fútbol serán determinantes.

Más allá de los resultados deportivos, este campeonato ha reafirmado su papel como espacio de integración y convivencia. Cada jornada fue una oportunidad para fortalecer lazos entre jugadores y seguidores, demostrando que el fútbol es también un vehículo de unión y crecimiento colectivo.