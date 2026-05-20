Los Leñadores tropiezan en el cierre de la subserie ante Matanzas

Los Leñadores tropiezan en el cierre de la subserie ante Matanzas

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas no pudieron completar la barrida en el estadio Victoria de Girón y cedieron este miércoles 7×6 ante los Cocodrilos de Matanzas, en un desafío donde la ofensiva yumurina aprovechó una apertura inestable de Yosmel Garcés, quien cargó con su primera derrota de la temporada.

Garcés no tuvo una buena salida y soportó seis carreras en apenas cuatro entradas de labor, suficientes para que los matanceros quebraran una cadena adversa de diez derrotas consecutivas y evitaran el pase de escoba en la subserie.

Los Cocodrilos tomaron ventaja temprano con racimo de tres anotaciones en el primer inning y otras tres en el cuarto. El momento decisivo llegó gracias a Rafael Álvarez, quien desapareció la pelota con dos corredores en circulación para ampliar el marcador.

La ofensiva matancera también contó con destaque para Brayan Peña, autor de un sencillo remolcador de dos carreras, mientras Hanyelo Videt bateó de 4-3 y Yulieski Remón y Andrys Pérez ligaros dos inatrapables.

Desde la lomita, Sahiel Cruz caminó seis episodios con apenas dos carreras permitidas para apuntarse la victoria. El relevista Roilán Averohff se encargó del rescate cuando Las Tunas amanezaba en el cierre del noveno con las bases llenas.Mientras Garcés sufría el revés tras admitir seis anotaciones limpias.

Por los Leñadores sobresalieron Yudier Rondón, con par de imparables y una carrera impulsada, y Yassel Izaguirre, quien remolcó una carrera.

El conjunto tunero dejó además la preocupación por el estado físico de Yordania Alarcón, ausente del encuentro debido a una inflamación en la mano izquierda provocada por un pelotazo recibido en la jornada anterior.

Con este resultado, Industriales volvió a quedarse solo en la cima de la tabla de posiciones con balance de diez victorias y seis derrotas. Detrás aparecen Las Tunas (9-7), Artemisa (8-7), Holguín (8-8), Mayabeque (7-9) y Matanzas (5-10).

Los Leñadores regresarán ahora a casa para recibir desde este viernes en el estadio Julio Antonio Mella a los Cazadores de Artemisa, en otra subserie de gran importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos.

/lrc/