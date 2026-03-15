15 de marzo de 2026

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Deporte

Tunera Daliana Rosi Concepción participa en el Grand Prix Alina Kabaeva en Rusia

15 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- La gimnasta rítmica Daliana Rosi Concepción Rodríguez, natural de Las Tunas, es una de las principales cartas de Cuba en el prestigioso Grand Prix Copa de Campeones Alina Kabaeva, evento invitacional que se celebra en la moderna SKA Arena de San Petersburgo, Rusia.

Junto a su compañera Isabela Roja, Daliana asumirá el reto en la modalidad individual, en una competencia que reunirá a algunas de las mejores exponentes del mundo.

El certamen, que lleva el nombre de la legendaria gimnasta rusa, se desarrolló los días 14 y 15 de marzo y sirvió como importante termómetro para las aspiraciones de la tunera en la temporada.

Para Daliana Rosi, esta participación representa una oportunidad clave de fogueo y evaluación con miras a los compromisos fundamentales del año.

En este 2026 se disputará el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro y los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. La gimnasta tunera buscará aprovechar cada rotación para sumar experiencia y roce competitivo ante rivales de alto nivel.

El programa de actividades en el coliseo ruso comenzó el sábado 14 de marzo con las rondas clasificatorias individuales por implemento y la clasificación para los conjuntos. Al día siguiente, el domingo 15, se disputaron las finales, donde Daliana aspira a dejar en alto el nombre de Cuba y, especialmente, el de su provincia Las Tunas.

/lrc/

Temas: gimnasta rítmica Daliana Rosi Concepción Rodríguez - Las Tunas

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