La Federal, una fecha sembrada en la memoria de Colombia

Colombia, Las Tunas.– Existen territorios cuya identidad está íntimamente ligada a los acontecimientos que protagonizaron. El actual municipio de Colombia, al sur de la provincia de Las Tunas, es uno de ellos. Su historia atesora páginas que, nacidas en el ámbito local, forman parte también de la memoria de la nación.

Entre esas fechas imborrables sobresale el 9 de septiembre de 1958. Cada año, el recuerdo conduce a la antigua hacienda La Federal, en las cercanías del actual poblado de Tana, escenario del primer combate en el llano de la Columna No. 8 «Ciro Redondo», comandada por Ernesto Che Guevara, tras su salida de la Sierra Maestra.

Aquel enfrentamiento marcó el inicio de una nueva etapa en el avance rebelde hacia el occidente del país. También dejó la huella dolorosa del sacrificio de Marcos Borrero y Dalcio Gutiérrez, quienes cayeron en combate durante la madrugada de aquella jornada y pasaron a formar parte del patrimonio moral de estas tierras.

Precisamente en la ciudad cabecera se encuentra la Escuela Secundaria Básica Urbana «Marcos Borrero», institución que honra el nombre de uno de aquellos jóvenes combatientes y que asume la responsabilidad de mantener viva la memoria de los acontecimientos ocurridos en La Federal.

Para docentes y estudiantes, el conocimiento de la historia local constituye una herramienta indispensable en la formación de valores. Así lo expresa el pionero Luis Ángel Yero Fonseca, alumno de octavo grado, quien destaca que «los profesores, a través de diversas actividades docentes y extradocentes, nos enseñan las particularidades de este hecho histórico, además de los valores patrióticos que caracterizaron a Marcos Borrero».

La profesora Migdalia Rodríguez Torres, con una amplia trayectoria en la enseñanza de la Historia y una especial sensibilidad hacia las raíces de la localidad, considera esencial el trabajo sistemático con las nuevas generaciones.

«Desde séptimo grado abordamos estos temas en distintas asignaturas. También aprovechamos los turnos de Trabajo Político, especialmente durante septiembre, para profundizar en estos sucesos. Los matutinos y las visitas al museo complementan ese aprendizaje y acercan a los estudiantes a la trascendencia del Combate de La Federal», explica.

Más que una fecha en el calendario, el 9 de septiembre constituye un símbolo de identidad para los habitantes de Colombia. Es la evocación de un episodio que colocó a estas tierras en una página significativa de la historia revolucionaria cubana y que, generación tras generación, continúa alimentando el orgullo de un pueblo que se reconoce heredero de su memoria.

Porque en La Federal no solo se libró un combate; también nació una historia que aún hoy sigue latiendo en la conciencia de quienes llaman hogar a esta parte del sur tunero.

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