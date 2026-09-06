Equipo de Salud conquista la Copa de Softbol de los Trabajadores

Equipo de Salud conquista la Copa de Softbol de los Trabajadores

Las Tunas.- El equipo de los Cerveceros de Salud se coronó campeón de la Copa de Softbol de los Trabajadores, disputada en el estadio Aníbal Aponte de la capital tunera, tras vencer en dos partidos consecutivos al Tren en un play off final pactado a tres juegos.

El conjunto cervecero mostró poder ofensivo para imponerse ante un rival que fue digno contendiente durante todo el evento.

En el primer desafío, los Cerveceros se llevaron un electrizante triunfo de 16×14. El lanzador Gabriel Peña se acreditó la victoria, mientras Kelmer Mayo cargó con el revés y Leonardo Rey se apuntó el salvamento.

La ofensiva tunera brilló con Héctor Castillo (3-3, dos cuadrangulares), Yunior Otero (3-3, un jonrón), Annier Pérez (4-2, un batazo de vuelta completa) y Yasel Izaguirre (4-4, dos jonrones, un triple y cinco impulsadas).

Por el Tren destacaron Jonathan Leyva (4-2, dos cuadrangulares), Cristian Téllez (3-2, un jonrón) y Yoisel Caballero (3-2, un vuelacercas).

El segundo partido fue un verdadero espectáculo. Los Cerveceros, viniendo de abajo, dejaron al campo al Tren con un cuadrangular decisivo de Yasel Izaguirre para sellar la victoria 12 x11. El pitcher Leonardo Rey se llevó el triunfo y Jonathan Leyva sufrió la derrota.

Además de Izaguirre (4-3, un jonrón), también conectaron cuadrangulares Leandro Cañada, Leonardo Joseph y Yosbel Cansino, confirmando la fuerza ofensiva del nuevo campeón.

Con esta actuación, los Cerveceros de Salud se proclamaron campeones y levantan con autoridad el trofeo de la Copa de Softbol de los Trabajadores.

* Con información de Leandro Leyva