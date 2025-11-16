Los Leñadores cierran con victoria ante los Industriales

Las Tunas.- Los Leñadores volvieron a ganar en el Latino al derrotar este domingo a los Industriales 9×3, en el último choque del duelo particular de la Serie Nacional 64.

Aunque los Leones comenzaron delante en el marcador en el mismo primer ininng con tres carreras, que fueron impulsadas por un doble de Roberto Álvarez y un sencillo de Yasiel Santoya que hizo sonar la registradora.

El abridor Rubén Rodríguez tuvo que abandonar pronto el montículo, pero la tropa de Abeyci Pantoja no tardó en reaccionar.

En el cuarto episodio llegó el golpe decisivo: un racimo de cuatro carreras que se apuntaron al abridor y derrotado Carlos Manuel Cuesta, tras un boleto, dos indiscutibles y un cuadrangular de Leonardo Joseph con un compañero en circulación.

Para Joseph fue su primer jonrón en Series Nacionales y con ese batazo impulsó el empate y la ventaja para los tuneros que no la perdieron nunca más.

La ofensiva verdirroja, que conectó un total de 14 imparables, mantuvo la presión durante todo el encuentro. En el sexto acto, Diosmel Hurtado disparó un bambinazo que amplió la ventaja y en el séptimo capítulo Henry Quintero y Maykel Yordan Molina, con par de dobletes respectivamente, trajeron tres rayitas más para sentenciar el desafío.

Desde la lomita, Keniel Ferraz se convirtió en protagonista al realizar un relevo de lujo durante seis entradas y un tercio, para acreditarse la victoria. Ferraz se apuntó su sexto triunfo al no permitir carreras, le ligaron seis indiscutibles y recetó siete ponches.

El relevo final quedó en manos de Rodolfo Díaz, quien completó el trabajo sin permitir libertades y aseguró que los rugidos capitalinos se apagaran definitivamente.

Con este resultado, los Leñadores se despiden de La Habana con su segundo triunfo de la semana frente a los Industriales, que habían dominado el pulso en los choques anteriores.

Ahora los campeones nacionales tomarán carretera y enfrentarán desde este martes a los Toros de la Llanura.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube