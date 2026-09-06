Día del Trabajador de la Estadística: entre cifras y compromiso

Las Tunas.- Inmersos en el ejercicio previo al Censo de Población y Vivienda y con la satisfacción de haber culminado exitosamente una encuesta que asumen por primera vez, los trabajadores de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en Las Tunas celebran este 6 de septiembre su día nacional de homenaje.

Los duros obstáculos impuestos por la política hostil del gobierno de Estados Unidos han impedido realizar en 2022 el Censo de Población y Vivienda, la más abarcadora de sus tareas, que corresponde cada diez años. Sin embargo, la labor no se ha detenido.

Recientemente, y en medio de esas dificultades, concluyeron con éxito la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, auspiciada por UNICEF y asumida por primera vez por la ONEI, pues las seis anteriores correspondieron al Ministerio de Salud Pública.

Con sano orgullo, Vladimir Amat Moro, director de la ONEI en Las Tunas, comenta: «En dicha encuesta visitamos de manera aleatoria más de 500 viviendas entre diciembre del pasado año y mayo del actual. Fue un proceso de entrevistas, evaluación, pesaje y tallaje de embarazadas y niños, con el objetivo de consolidar información que hoy se procesa a nivel nacional y que será de gran utilidad para el país y para UNICEF.»

El Censo de Población y Vivienda se ha postergado, pero ya se avanza en su ejercicio previo. Al mismo tiempo, más de 90 trabajadores en los ocho municipios recepcionan y procesan datos productivos, económicos y sociales, imprescindibles para el país, pese a las limitaciones energéticas y tecnológicas.

En medio de ese ajetreo, celebran el Día del Trabajador Cubano de la Estadística, en homenaje a la culminación, en igual fecha de 1970, del primer Censo de Población y Vivienda realizado por la Revolución.

«Llegue a cada uno de ellos nuestra felicitación», concluye Amat Moro.

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