Dany Luaces: sueños de campeón con los Leñadores

Las Tuna.- El jardinero camagüeyano Dany Luaces, de 30 años y con siete Series Nacionales en su historial, ha sido confirmado en la preselección de los Leñadores de Las Tunas rumbo a la Serie Nacional 65.

Su llegada aporta madurez y recorrido a un conjunto que busca mantener su protagonismo en el béisbol cubano, combinando figuras consagradas con nuevos talentos.

Luaces confesó que su decisión de unirse a los Leñadores estuvo marcada por un momento personal de duda.

“Decidí venir a jugar con el equipo de Las Tunas porque ya había dicho que no iba a jugar más el béisbol y un amigo mío, Yosbel Cansino, me dijo que no podía terminar en el béisbol, que yo tenía para seguir dando más y decidí venir para acá. Jugar con Las Tunas es lo máximo, el mejor equipo de Cuba desde hace diez series para acá”, expresó.

El jardinero asegura que puede aportar en todos los aspectos del juego.

“Al equipo de los Leñadores le puedo aportar prácticamente en todos los aspectos, tanto defensa, ofensiva, apoyando a los atletas, afirmó, destacando su disposición de integrarse plenamente al colectivo.

Sobre el ambiente dentro del conjunto, Luaces resaltó la unión y el apoyo mutuo. “Es un colectivo, tanto atletas como entrenadores, tengo buen criterio sobre ellos, te ayudan mucho, hay mucha unión en el equipo”, comentó.

También reconoció la influencia de su entrenador de los jardines, Andrés Quiala, a quien considera un referente.

“Mi entrenador en los jardines es Andrés Quiala, un pelotero con mucha experiencia en Series Nacionales, uno de los mejores jardineros que ha pasado por las Series Nacionales, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y me aporta mucho, me transmite criterios en la defensa, en la ofensiva, siempre está ahí arriba de mí, para yo mejorar cada día más.”

Finalmente, Luaces dejó claras sus aspiraciones para la temporada.

“Las mayores aspiraciones para mí en esta temporada es ser campeón con el equipo de Las Tunas y tener el mejor año de mi vida.”

Con estas palabras, el jardinero camagüeyano se presenta como un refuerzo de experiencia y compromiso, dispuesto a dejar huella en la nueva campaña tunera.

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