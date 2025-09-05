Leñadores vencen a los Vegueros en un juego “descontrolado”

Las Tunas.- En un juego de tensiones los Leñadores le arrebataron de las manos el triunfo 9×8 a los Vegueros de Pinar del Río, gracias a un lanzamiento descontrolado que patentizó la remontada en el último episodio, durante el tercer duelo en el cruce particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Al igual que el resto de desafíos, los visitantes abrieron delante en la pizarra, esta vez con una ventaja de 5×0, la cual parecía condenar el desempeño de Yosmel Garcés en los dos primeros innings, pero la nueva adquisición en el área de los serpentineros sorteó dificultades según avanzó el encuentro hasta completar cuatro entradas; mientras la ofensiva de casa hacía lo suyo para acercar posiciones (5×4).

La armada verdirroja se hizo con las riendas del choque en el quinto episodio cuando gestaron otros tres “hachazos” (5×7), apoyados también en un buen relevo de Leodanis Sánchez, quien esparció ceros durante tres capítulos, sin permitir hit y un solo boleto otorgado, además de dominar en varias ocasiones al bloque central de la alineación pinareña.

Sin embargo, los occidentales reaccionaron en el tramo conclusivo y en el noveno acto voltearon la balanza a su favor, en un capítulo que cualquier intento con el madero les brindó resultados positivos –conexiones de poca fuerza hacia territorio de nadie y un squeeze play tan bien ejecutado e inesperado que dejó sin herramientas a la defensa local- ante los envíos del cerrador Aberto Pablo Civil, quien a la postre mereció el éxito; sin embargo, desaprovechó la oportunidad de salvamento al tolerar tres anotaciones en dos innings y los oponentes le batearon para 556, producto de cinco imparables en nueve veces oficiales.

Los Leñadores apelaron a la mística del “Mella”, reconocido por ellos y la afición como el bosque encantado, para hacerse de la victoria en un cierre dramático que incluyó el aporte otra vez como emergente de Yassel Izaguirre, quien además de empujar a un compañero con sencillo, también pisó el home plate con la carrera decisiva.

De manera general desde el “pentágono” volvieron a destacar Roberto Súliban Baldoquín (4-3/ CA/ 2 CI/ 2 2B) y Maykel Yordan Molina (4-2/ CI); mientras los hombres de arriba siguen inmersos en una arrancada lenta, pues entre Yuniesky Larduet y Yudier Rondón promediaron para 143 de average, con un único inatrapable en siete turnos.

La desdicha desde el box correspondió a José Raúl Román, el último de los cinco brazos pinareños en ver acción en la jornada que extendieron a 22 los ponches propinados en 27 capítulos.

Este viernes será fecha de descanso para retomar la pugna durante sábado y domingo, con disposiciones invertidas, una vez que Pinar del Río (1-2) asuma el rol del home club en la casa de los Leñadores de Las Tunas (2-1).

/lrc/

